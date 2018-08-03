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"100 ayda başarılması zor bir takvime 100 günde kavuşacağız"

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 20:27 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "100 ayda başarılması zor bir takvime, yeni sistem sayesinde 100 günde kavuşacağız" - İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: - "Kalkınma Bankası'nın gelişmiş ülkelerdeki gibi bir misyonla yeniden yapılandırılmak üzere 100 günlük eylem planı kapsamında ele alınması ve üzerinde hassasiyet gösterilmesini; çok önemli ve sanayimizin daha nitelikli ve katma değerli bir yapıya kavuşması açısından atılmış değerli bir adım olarak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 100 Günlük İcraat Programı'na ilişkin, "100 ayda başarılması zor bir takvime, yeni sistem sayesinde 100 günde kavuşacağız." ifadesini kullandı.

Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'na ilişkin yazılı açıklamasında, açıklanan maddelerin son derece memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Bugün gelinen noktaya, erken seçim kararının açıklanmasıyla başlayan süreç sayesinde ulaşıldığını belirten Gülle, "İş dünyası olarak 7-8 aylık bir dönemi seçim süreci ile kaybetmeden, çalışmaya devam ederek tamamlamamızın ardından 24 Haziran’da güçlü bir yönetim iradesi ortaya konulması ve yeni bir sisteme geçişimiz, ülkemizi ileriye taşıyacak kritik adımlar oldu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu plan, aylardır heyecanla beklediğimiz, tüm beklentilere karşılık veren çok dolu bir plan. 100 ayda başarılması zor bir takvime, yeni sistem sayesinde 100 günde kavuşacağız. Bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak da Türkiye'nin ekonomik dönüşümünü başlattığı, güçlü bir süreci başlatacaklarını, ayakları sağlam basan bir Orta Vadeli Program (OVP) oluşturacaklarını açıkladı. İnşallah bu iki programın uyumuyla birlikte çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşacağız. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve yükselen enflasyon da bu sayede dizginlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, planın oluşturulmasında iş dünyası temsilcileri olarak çok çalıştıklarını belirterek, ihracata ilişkin 100 günlük eylem planına girmesini bekledikleri maddeleri Ticaret Bakanı'na arz ettiklerini bildirdi.

Planda ülkenin önde gelen tüm sivil oluşumlarından gelen taleplerin derlenerek ortaya konan bir program oluşturulduğunu aktaran Gülle, "TİM olarak hem ihracatımızı daha ileriye götürebilecek, esasında ise ülkemize daha faydalı olmamızı sağlayacak beklentilerimizden önemli bir kısmı aynen programda yer alıyor. Bu da hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın ihracata ne denli önem verdiğinin en önemli göstergesi. Bu 100 günde bizlere düşen en önemli görev, temmuz ayında yakaladığımız rekor misali, her ay rekor ihracat rakamları ile ekonomimize katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Özellikle Ticaret Bakanlığı’nın ilgi alanına giren maddelerin çok önemli olduğunu kaydeden Gülle, şunları kaydetti:

"Açıklanan maddeler, zaten rekorlar kıran ihracatımızın uçuşuna zemin hazırlayabilecek konular. Gümrüklerdeki vakit kaybını en aza indirebilmek için ihracatçılarımız kendi tesislerinde gümrükleme işlemleri yapabilecek. 365 gün fuar mantığıyla TİM olarak kurduğumuz Türkiye Ticaret Merkezlerimizin sayısını artırarak daha fazla ülkede yer alacağız. E-ticaretin yaygınlaştırılması hususu son yılların en kritik açılımı. Bu konular, bizim de TİM olarak önerdiğimiz, desteklediğimiz ve çalışmalarında fiili olarak bulunduğumuz konular. İnşallah kısa sürede çok daha başarılı ihracat rakamlarına ulaşacağız."

- "Sanayimiz açısından en önemli başlık Kalkınma Bankacılığı"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da planda kapsamında çok önemli başlıklar bulunduğunu ancak sanayi açısından en önemli başlığın, Kalkınma Bankacılığı ile ilgili alınmış olan karar ve konulmuş olan hedefler olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalkınma bankacılığının cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek bir bankacılık modeli doğrultusunda yeniden yapılandırılacağını açıkladığını anımsatan Bahçıvan, "Böylece, gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankacılığını ülkemize taşıyacak bir sistem oluşturulacak. Bu konu bizim İSO olarak sanayicimizin daha nitelikli ve ucuz finansmana erişimi noktasında uzun zamandan beri dile getirdiğimiz bir talepti. Bu nedenle Kalkınma Bankası'nın gelişmiş ülkelerdeki gibi bir misyonla yeniden yapılandırılmak üzere 100 günlük eylem planı kapsamında ele alınması ve üzerinde hassasiyet gösterilmesini; çok önemli ve sanayimizin daha nitelikli ve katma değerli bir yapıya kavuşması açısından atılmış değerli bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Emlak Bankası'nın tekrar faaliyete geçirilecek olması çok isabetli"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin ise planda inşaat ve gayrimenkul sektörünün ağırlıklı konulardan biri olduğunu belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi, bu programda da Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sektörümüze hak ettiği önem verilerek son derece değerli projeler açıklandı. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası'nın tekrar faaliyete geçirilecek olmasını, sektörün çatı kuruluşu GYODER olarak son derece isabetli bir karar olarak değerlendiriyoruz. Küresel konjonktürle beraber değerlendirildiğinde, daha önce de dışsal şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtlamış olan Türkiye ekonomisinin, bu kararlar ve projelerle atağa kalkacağından ve eskisinden çok daha güçlü bir konuma yükseleceğinden hiç şüphe duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, seçimlerden kısa bir süre sonra gündemin ekonomiye ve Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak projelere dönmesinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Erdoğan, "Hızla uygulamaya geçecek olan bu kararların sektörümüze güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak, faaliyetlerimizi, sektörün büyümesini ve gelişimini sağlamakla birlikte, güçlü bir ekonomi ve daha güçlü bir Türkiye’ye katkıda bulunmak amacıyla kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Kararların Türkiye ekonomisinde istikrar getireceğine ve halkımızın refahına katkı sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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100 günlük icraat programı

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