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"100 günlük eylem planın somut adımlar içermesi umut verici"

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Gerek iş dünyasının gerekse piyasanın somut adımlar görmeye ihtiyacı var. Bu açıdan 100 günlük eylem planın somut adımlar içermesi umut verici"

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gerek iş dünyasının gerekse piyasanın somut adımlar görmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu açıdan 100 günlük eylem planın somut adımlar içermesi umut verici." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye olmak üzere ilk 100 günlük hedefini kapsayan eylem planı, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.

Zeytinoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir planın açıklanmış olmasını başlı başına olumlu bir gelişme olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Gerek iş dünyasının gerekse piyasanın somut adımlar görmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "Bu açıdan 100 günlük eylem planın somut adımlar içermesi umut verici. Özellikle piyasaya güven vermesi açısından bütçe disiplinine bağlı kalınacağının açıklanması önemli. Bunun yanında Akkuyu Nükleer Santrali gibi projelerin devam etmesi, yeni projelere start verilmesi, KOBİ’lere destek, yüksek teknolojiye destek gibi hedefler ekonomik büyüme ve istihdam hedefleri açısından olumlu." diye konuştu.

Zeytinoğlu, planın birçok noktasında Çin'in ön plana çıktığını belirterek, Çin’den kredi alınması, ihracat ve turizmde Çin’e yönelinmesi gibi hedeflerin görüldüğünü aktardı.

Dünyanın Çin'e yöneldiği bir dönemde bu hedeflerin yadırganmaması gerektiğini dile getiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Dış ilişkileri çeşitlendirmek olumlu bir hedeftir. Ancak Türkiye'nin zaten var olan ticari ve ekonomik ilişkilerinden ön plana çıkan AB ile ilişkilerin ilerletilmesi de en az bunun kadar önemlidir. AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve sadece sanayi ürünlerini kapsayan Gümrük Birliği'nin, hizmetler ve tarımın da katılması ile güncellenmesine öncelik verilmeli. Bunun için Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin bir an önce başlatılması ve AB’nin ikna edilmesi şart. Planda yargı sisteminin düzeltilmesine yönelik hedef süre uygulaması, arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamaları, elektronik altyapının güçlendirilmesi gibi önlemler daha etkin bir yargı açısından önemli hedefler. Yargının iyileştirilmesi ve daha etkili ve bağımsız bir yargı sistemi kuşkusuz ki Türkiye-AB ilişkileri açısından önemli bir kazanım olur."

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- 100 günlük eylem planındaki başlıca hedefler

İlk 100 günlük eylem planına göre, İstanbul'daki yeni havalimanı 29 Ekim'de hizmete girecek. Kanal İstanbul Projesi'nin, ÇED ve etüt proje işleri tamamlanacak. Üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin yap-işlet-devret modeliyle inşası için ihaleye çıkılacak. Bölünmüş yol ağına 328 kilometre, otoyol ağına 120 kilometre daha ilave edilecek.

Enerji alanında Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesi 2023'te hizmete alınacak, Sinop Nükleer Santrali için çalışmalar devam edecek. Şırnak ve Artvin'e doğalgaz vermeye başlanacak. Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alınacak.

Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek, kamunun borçlanma maliyetleri düşürülecek. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağı tek hesapta yönetilerek, yılda 3-4 milyar lira arasında ilave gelir elde edilecek.

Dış borçlanmada Çin piyasasına yönelinecek, Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak, KOBİ'lere verilen destek artırılacak, 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözü yerine getirilecek.

Eximbank'ın müşteri sayısı ve bunun içindeki KOBİ payı artırılacak. Yeni dönemde öncelik Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarları olacak. Bunun için gereken ülke stratejileri ve eylem planları hazırlanacak.

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100 günlük eylem planı İKV

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