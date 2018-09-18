100 metrekareye kuran yıllık 9 bin 500 TL tasarruf edecek

Gökhan Artan / İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Enerji maliyetlerini düşüren dünyada güneş filmlerinde son teknoloji olarak gösterilen solar ince film teknolojisi HeliaFilm Türkiye’ye getirildi. 100 metrekarelik bir dış kullanım alanına kurulacak solar organik ince film teknolojisi ile yılda 9 bin 500 lira tasarruf sağlanacağı belirtildi.

Türkiye’nin güneş enerjisi şirketlerinden I-SUN Enerji ile Almanya’da faaliyet gösteren Heliatek, solar organik ince film teknolojisinin kullanıldığı HeliaFilm’i Türkiye’ye taşıdı. Geleceğin dünyasında temiz enerji kullanımı ve çevre duyarlığının artması için gerçekleştirilen proje ile bir evin ortalama elektrik ihtiyacından daha fazlası bu teknoloji ile karşılanacağı dile getirildi.Projenin ilk uygulaması ise deneme amaçlı Türkiye’de özel bir okulda gerçekleştirildi. Okula uygulanan teknoloji ile yılda ortalama 2500 kWh elektrik üretimi sağlanacağı belirtildi.

“Solar enerjiyi gündelik hayatımızın parçası yapmak için çalışıyoruz”

Türkiye’de uygulamalarını yaygınlaştırıp yatırımlarını artırarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaklarını ifade eden I-SUN Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veysel Sarıkaya, “I-SUN Enerji olarak, solar enerjiyi gündelik hayatımızın parçası yapmak ve yenilikçi uygulamaları tüm insanlarımızla buluşturmak için kurulduğumuz günden bu yana çalışıyoruz. Güneş enerjisine ilişkin çevreci ve yenilikçi fikirler geliştirerek; uzun vadeli en etkili çözümleri Türkiye’ye taşımak en büyük hedefimiz” dedi.

"100 metrekareye kurulum yıllık 9 bin 500 TL tasarruf sağlayacak"

I-SUN Enerji Genel Müdürü Kutay Mutdoğan da, son teknolojiyi Türkiye’ye getirmiş olmaktan büyük gurur duyduklarını ve güneş panellerinin kullanım alanlarının artırılması konusunda da projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Mutdoğan, DHA’ya solar organik ince film teknolojinin kurulumunun metrekaresinin 150 eurodan başladığını söyledi ve ekledi: “Boyutu ve nereye yapılacağı gibi tercihlere göre de metrekaresi 180 ile 200 euroya kadar çıkabiliyor. 100 metrekarelik bir dış kullanım alanı baz alındığında güneşi verimli olarak kullandığımız bir ilde günlük ortalama 56 kwh yıllık ortalama 20 bin 440 kwh enerji üretilir. Bu bağlamda yıllık yaklaşık 9 bin 500 lira tasarruf sağlanıyor; 11-12 yılda kendisini amorti eder.”

“Türkiye güneş enerjisi üretiminde çok uygun bir ülke”

Heliatek’in Yönetim Direktörü ve CFO'su Jan Kiel de, “Türkiye, güneş enerjisi üretiminde iklim açısından çok uygun bir ülke. Bu nedenle İstanbul’da bu şekilde başarılı bir başlangıç yapmaktan çok memnunuz. I-SUN Enerji ile güneş enerjisi alanında mükemmel bir teknolojik anlayışa sahip olan önemli bir ortağa sahip olacağız. Birlikte, Türkiye'de enerji üretimini daha sürdürülebilir hale getirebiliriz ve böylece karbon emisyonlarını azaltmakta önemli bir katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu

Solar organik ince film teknolojisi, ince ve hafif yapısı sayesinde, geleneksel güneş paneli teknolojisine göre daha fazla kullanım alanına sahip olabiliyor. En az 10 cm yarıçapa kadar esneyebilen yapısı üzerinde kir tutmamasını da sağlayarak geleneksel panel teknolojisine göre bakım masrafları daha az oluyor ve verimlilik düşüşleri de yaşanmıyor. (Fotoğraflı)



