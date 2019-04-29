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"100 milyon hayvan hedefi için desteğe ihtiyacımız var"

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik: - "Islah birlikleri yokken küçükbaş hayvan sayısı 30 milyonlara kadar düşmüştü. Bugün birlikler sayesinde ve hükümetimizin de birlikleri sahiplenmesiyle 47 milyon hayvan sayısından bahsedilmekte. Bu durum bizim için çok memnuniyet verici" - "4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısının en az 100 milyona çıkarılması hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmemiz için can suyuna ihtiyacımız var, bunu da heyecanla bekliyoruz" - "Yayla döneminde yaylaya çıkanlara birer çadır ve jeneratör verilmesini talep ediyoruz. Sektörün geleceği için devlet destekli 5 bin çoban istedik" - Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş: - "Çoban sorununu çözmemiz gerekiyor, bununla ilgili adımlar atacağız"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, ıslah amaçlı hayvan yetiştiriciliği birlikleri sayesinde küçükbaş hayvan sayısının 47 milyonlara ulaştığını belirterek, "4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısının en az 100 milyona çıkarılması hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmemiz için can suyuna ihtiyacımız var, bunu da heyecanla bekliyoruz." dedi.

"Tarımda Milli Birlik Projesi" kapsamında küçükbaş hayvan sayısının 4 yıl içinde 47 milyondan 100 milyona çıkarılması hedefinin değerlendirilmesi amacıyla Antalya'nın Kundu Turizm Bölgesi'nde gerçekleştirilen "Hayvancılık Şurası" başladı.

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, katılımcılarla sektörün hedeflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Üretici ve yetiştirici birliklerin sektör açısından önemli olduğunu dile getiren Çelik, "Islah birlikleri yokken küçükbaş hayvan sayısı 30 milyonlara kadar düşmüştü. Bugün birlikler sayesinde ve hükümetimizin de birlikleri sahiplenmesiyle 47 milyon hayvan sayısından bahsedilmekte. Bu durum bizim için çok memnuniyet verici." dedi.

Et, süt, koyun, peynir, yağ ürettiklerini belirten Çelik, üreten, yetiştiren, bakan, besleyen sektör olduklarını kaydetti.

Çelik, birliklere, kooperatiflere sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, "Birbirimize sahip çıkacağız, içimize asla ve asla virüsleri buluşturmayacağız. Bu can bedende olduğu müddetçe ben sizlere hizmet edeceğim." diye konuştu.

Kendi sektörlerine yönelik zaman zaman ehil olmayan insanlar tarafından eleştiriler yapıldığını ifade eden Çelik, bu durumun sektöre fayda değil, zarar verdiğini bildirdi.

Hükümetten destek beklediklerini vurgulayan Çelik, "Huzur büyürse işletme büyür, işletme büyürse ekonomi de büyür, ekonomi büyürse devlet büyür, biz büyürüz. Büyüdükçe hep kazanacağız. 4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısının en az 100 milyona çıkarılması hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmemiz için can suyuna ihtiyacımız var, bunu da heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sektörü büyütmenin söz ile mümkün olmayacağını mutlaka destek almaları gerektiğini belirterek, kendilerinin de üzerine düşen görevi yerine getirdiklerini ve yerine getirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Sorun oluşturmada değil, çözüm üretme noktasında talepte bulunduklarına işaret eden Çelik, yerel yönetimlerin de bu işe sahip çıkmasını istedi. 31 Mart seçimlerinde hiçbir belediye başkan adayının vaatlerinde hayvancılık sektörüne ilişkin bir çalışma göremediğini söyleyen Çelik, yerel yönetimlerin de bölgelerin kalkınmışlığı için destek vermeleri gerektiğini kaydetti.

Çelik, sektörün sorunlarını her platformda anlatmaya devam edeceklerini ifade eden Çelik, "Devlet büyüklerimiz bize sahip çıkıyor ama sahada olup bitenlerden haberleri yok. O yüzden bizim daha çok ses çıkarmamız lazım. Dedikodu üreterek değil, fikir üreterek sektörümüze sahip çıkacağız." diye konuştu.

Çelik, "Tüm hayvanların kayıt altına alınarak küpelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kayıtlarımızın güncellenmesi, gerçek hayvan sayımızın belirlenmesi lazım." dedi.

- "Devlet destekli 5 bin çoban istiyoruz"

Yayla döneminde yaylaya çıkanlara birer çadır ve jeneratör verilmesini de talep eden Çelik, sektörün geleceği için devlet destekli 5 bin çoban istediklerini sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, tarım sektörüne ilişkin özellikle sosyal medya mecraları üzerinden ciddi bir dezenformasyon yapıldığına dikkati çekerek, bu tür kara propaganda niteliğindeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Üreticilerden gelen çoban ve mera sorunlarıyla ilgili sorulara yanıt veren Erdurmuş, "Çoban sorununu çözmemiz gerekiyor, bununla ilgili adımlar atacağız. Mera yönetimi konusunda da net bir çalışma yapılması gerektiği ortada. Özellikle göçerlerin meralardan faydalanmasıyla ilgili sorunların çözüldüğünü önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

- Sektör temsilcileri sorunları tartıştı

Üç gün sürecek toplantıya 80 ilden birlik başkanları ve yaklaşık 350 temsilci katıldı. Etkinlikte Yeni Ekonomi Programı hedefleri arasında da yer alan küçükbaş hayvan sayısının 4 yıl içinde 47 milyondan 100 milyona çıkarılması için atılması gereken adımlar ele alınıyor. Ayrıca, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü Büyütme ve Yenileme Destek Modeli'nin tanıtımı yapılıyor ve sektörün sorunları tartışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
keçi koyun Nihat Çelik Zekeriyya Erdurmuş

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