"100 milyon hayvan hedefi için desteğe ihtiyacımız var"

Üretici ve yetiştirici birliklerin sektör açısından önemli olduğunu dile getiren Çelik, "Islah birlikleri yokken küçükbaş hayvan sayısı 30 milyonlara kadar düşmüştü. Bugün birlikler sayesinde ve hükümetimizin de birlikleri sahiplenmesiyle 47 milyon hayvan sayısından bahsedilmekte. Bu durum bizim için çok memnuniyet verici." dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, ıslah amaçlı hayvan yetiştiriciliği birlikleri sayesinde küçükbaş hayvan sayısının 47 milyonlara ulaştığını belirterek, "4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısının en az 100 milyona çıkarılması hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmemiz için can suyuna ihtiyacımız var, bunu da heyecanla bekliyoruz." dedi.

Et, süt, koyun, peynir, yağ ürettiklerini belirten Çelik, üreten, yetiştiren, bakan, besleyen sektör olduklarını kaydetti.

Çelik, birliklere, kooperatiflere sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, "Birbirimize sahip çıkacağız, içimize asla ve asla virüsleri buluşturmayacağız. Bu can bedende olduğu müddetçe ben sizlere hizmet edeceğim." diye konuştu.

Kendi sektörlerine yönelik zaman zaman ehil olmayan insanlar tarafından eleştiriler yapıldığını ifade eden Çelik, bu durumun sektöre fayda değil, zarar verdiğini bildirdi.

Hükümetten destek beklediklerini vurgulayan Çelik, "Huzur büyürse işletme büyür, işletme büyürse ekonomi de büyür, ekonomi büyürse devlet büyür, biz büyürüz. Büyüdükçe hep kazanacağız. 4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısının en az 100 milyona çıkarılması hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmemiz için can suyuna ihtiyacımız var, bunu da heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sektörü büyütmenin söz ile mümkün olmayacağını mutlaka destek almaları gerektiğini belirterek, kendilerinin de üzerine düşen görevi yerine getirdiklerini ve yerine getirmeye devam edeceklerini bildirdi.