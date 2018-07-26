FİNANS

"100 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye sahibiz"

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 10:28 | Son Güncelleme

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Türkiye 100 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Deniz, kum, güneşin yanı sıra kültür, kruvaziyer, kongre ve sağlık turizmiyle ülkemize gelen turistlerin sayısının artmasıyla bu hedefe ulaşabiliriz" - "Dünyada bir başka ülke gösterebilir miyiz? Ülkemiz kadar büyük badireler atlatsın, büyük olaylar yaşasın ve daha sonra bu kadar turisti tekrar ağırlayabilsin. Aynı zamanda turizm sektörünü ayakta tutsun. Bazen turist geri gelir ama sektör ayakta değildir. Çünkü her şey bitmiştir. Topyekun bir hareketle ve tedbirlerle sektör ayakta tutuldu"

İZMİR (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye 100 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Deniz, kum, güneşin yanı sıra kültür, kruvaziyer, kongre ve sağlık turizmiyle ülkemize gelen turistlerin sayısının artmasıyla bu hedefe ulaşabiliriz." dedi.

Bağlıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, turizm sektörünün ayakta durması için elinden geleni yaptığını söyledi.

Türkiye'ye 2016'da 22 milyon turist geldiğini, rakamın bu yıl 40 milyona ulaşmasını beklediğini belirten Bağlıkaya, "Dünyada bir başka ülke gösterebilir miyiz? Ülkemiz kadar büyük badireler atlatsın, büyük olaylar yaşasın ve daha sonra bu kadar turisti tekrar ağırlayabilsin. Aynı zamanda turizm sektörünü ayakta tutsun. Bazen turist geri gelir ama sektör ayakta değildir. Çünkü her şey bitmiştir. Topyekun bir hareketle ve tedbirlerle sektör ayakta tutuldu." diye konuştu.

Türkiye'nin, potansiyelini 2 yılda yüzde 50'ye yakın artırdığına işaret eden Bağlıkaya, sektör paydaşlarının bu yolda attığı adımları da çok sağlıklı bulduğunu dile getirdi.

Bağlıkaya, Türkiye'nin eşsiz bir turizm ülkesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye 100 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Deniz, kum, güneşin yanı sıra kültür, kruvaziyer, kongre ve sağlık turizmiyle ülkemize gelen turistlerin sayısının artmasıyla bu hedefe ulaşabiliriz. Spor takımları ülkemize yeni yeni gelmeye başladı. Bazı segmentlerde geriye dönüşler zaman alıyor. Yani deniz, kum, güneş turizmi gibi bazı sektörler hemen toparlanamayabiliyor. Bazı turist segmentleri biraz nazlıdır ve daha geç gelir. Bunların hepsi tamamlandığı zaman ortalama paket fiyatlarında istediğimiz seviyelere doğru yaklaşacağız hem de bu hedefin zor olmadığını göreceğiz."

Cari açığı azaltacak en önemli sektörün turizm olduğunu belirten Bağlıkaya, 2023 yılı için konulan 60 milyon turist hedefine rahatlıkla ulaşılacağını söyledi.

- "Değersiz turist yoktur"

Kruvaziyer turizminde küçük ama sevindirici gelişmeler yaşandığını anlatan Bağlıkaya, Türkiye'nin bu alandaki macerasının da böyle başladığını ifade etti.

Bağlıkaya, ülkeye gelen bütün turistlere ayrım yapmadan hizmet ettiklerini vurgulayarak, "Bizim için turistin değerlisi değersizi yok. Herkes bizim için çok değerli. Turist ayırmıyoruz ama segmenti, harcama gücü yüksek olan turistlere biraz daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Turizmi 12 aya ve 7 bölgeye yaymak gerektiğine işaret eden Bağlıkaya, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

- "Ülkenin bir düzeni var"

Bağlıkaya, online otel rezervasyon portalı "booking.com" ile ilgili de şunları kaydetti:

"Vergilerini öderlerse bir gelişme olacak. Herhangi bir şirket de kurmadılar. Türkiye'de Türklere satışları engellenmiş durumda. Aslında bu kadar abartılacak bir durum yok. Bıraksınlar Türkiye'de de Türklere satışları Türk acenteleri yapsın. Hem vergi verme hem de gelip burada bizim acentelerimizle rekabete gir, böyle olmaz. Onların kendi açılarından bakıldığında haklılar ama ülkenin de bir düzeni var."

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Anahtar Kelimeler:
Firuz Bağlıkaya hedef TURİZİM Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

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