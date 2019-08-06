Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünya ticaretinde artık çoklu platformlar yerine ikili anlaşmalar ve serbest ticaret anlaşmalarının ön plana çıkmaya başladığını belirterek, "Biz de Bakanlık olarak, ülke menfaatlerimizi gözeterek, serbest ticaret anlaşmalarımızın sayısını artırmak yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Ankara Sheraton Otel'deki 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalışma yemeğinde konuşan Pekcan, büyükelçilerin dünyanın her köşesinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini ve Ticaret Bakanlığının da en önemli ortakları arasında yer aldıklarını söyledi.

Ticaret müşavirlerinin sayısını artırmaya devam edeceklerini ifade eden Pekcan, ekonomi ve dış politikada bakanlıklar arasındaki iş birliklerinin önümüzdeki yıllarda da süreceğini dile getirdi.

Pekcan, Çin ve Hindistan hariç tutulduğunda küresel ekonominin yüzde 2 civarında büyüyeceğine ilişkin tahminleri hatırlatarak, küresel konjonktürün, ticaret savaşlarının ve korumacılık önlemlerinin dış ticaretin önünde büyük engel oluşturduğunu, Türkiye'nin ihracat pazarları açısından kötü bir dönemden geçildiğini kaydetti.