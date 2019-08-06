FİNANS

11. Büyükelçiler Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2019 23:36 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "(Dünya ticaretinde) Artık çoklu platformlar yerine ikili anlaşmalar, serbest ticaret anlaşmaları ön plana çıkmakta" - "Biz de Bakanlık olarak, ülke menfaatlerimizi gözeterek, serbest ticaret anlaşmalarımızın sayısını artırmak yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz" - "AB'nin Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile serbest ticaret anlaşması imzalamış olması bizim için de önemli. MERCOSUR ile özellikle de Meksika ile ticaret hacmimizin artmasına önem veriyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünya ticaretinde artık çoklu platformlar yerine ikili anlaşmalar ve serbest ticaret anlaşmalarının ön plana çıkmaya başladığını belirterek, "Biz de Bakanlık olarak, ülke menfaatlerimizi gözeterek, serbest ticaret anlaşmalarımızın sayısını artırmak yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Ankara Sheraton Otel'deki 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalışma yemeğinde konuşan Pekcan, büyükelçilerin dünyanın her köşesinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini ve Ticaret Bakanlığının da en önemli ortakları arasında yer aldıklarını söyledi.

Ticaret müşavirlerinin sayısını artırmaya devam edeceklerini ifade eden Pekcan, ekonomi ve dış politikada bakanlıklar arasındaki iş birliklerinin önümüzdeki yıllarda da süreceğini dile getirdi.

Pekcan, Çin ve Hindistan hariç tutulduğunda küresel ekonominin yüzde 2 civarında büyüyeceğine ilişkin tahminleri hatırlatarak, küresel konjonktürün, ticaret savaşlarının ve korumacılık önlemlerinin dış ticaretin önünde büyük engel oluşturduğunu, Türkiye'nin ihracat pazarları açısından kötü bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Bu duruma rağmen Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırdığına dikkati çeken Pekcan, "Türkiye'nin büyümesine net ihracatın katkısı ilk çeyrekte 12,2 puan olmuştur. 2018 yılının ilk çeyreğinde bu oran eksi 4,1 seviyesindeydi. İhracatımız, dış finansman ihtiyacımızın 7 ayda 30,9 milyar dolar azalmasına sebep olmuştur." diye konuştu.

- "Müteahhitlerimize destek için alternatif çalışmalar yapıyoruz"

Pekcan, gerek dış ticaret gerekse gümrüklerde dijitalleşmeye verdikleri öneme değinerek, Bakanlığın dijital altyapısını baştan sona yenileme yönündeki çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Pekcan, iş dünyasının online platformda teminat mektuplarını gönderebildiklerini de belirtti.

Türk Eximbank'ın kaynaklarını iş dünyası ve ihracatçılar için çok daha etkin ve verimli hale getirdiklerini anlatan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Müteahhitlerimize destek olmak için de yeni alternatif çalışmalar yapıyoruz. En kısa zamanda devreye girecek. İhracat kaydı ile müteahhitlerimizin teminat mektuplarını bile, ki burada zorluk çektiklerini biliyoruz, Eximbank kanalı ile verebilmeleri için çalışmalarımızı tamamladık."

Pekcan, dış temsilciliklerin daha iyi hizmet verebilmeleri için yapısal bir dönüşüm gerçekleştireceklerini ve bir yazılım programı kuracaklarını bildirdi.

- ABD ve Latin Amerika ile ticari ilişkiler

ABD ile Türkiye arasında 100 milyar dolar seviyesine yükseltilen dış ticaret hacmi hedefini hatırlatan Pekcan, bu amaçla ortak çalışma grupları oluşturulduğunu dile getirdi.

Pekcan, dün ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için eylülde, sektör temsilcilerinin de bir araya geleceği, Türkiye'de geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Burada da büyükelçilerimize çok iş düşüyor. Ayrıca Latin Amerika'ya da çok önem veriyoruz. Özellikle Avrupa Birliğinin (AB) Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile serbest ticaret anlaşması imzalamış olması bizim için de önemli. Serbest ticaret anlaşması görüşmelerimizi hızlandırıyoruz. MERCOSUR ile özellikle de Meksika ile ticaret hacmimizin artmasına önem veriyoruz. Buralarda özellikle Türk Ticaret Merkezlerini yaygınlaştırılmak için çalışmalar yürütüyoruz."

AB'nin, Türkiye'nin en büyük dış pazarı olduğunu ifade eden Pekcan, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinde iş dünyasının çabalarının önemine dikkati çekti.

Pekcan, Rusya ile de 2018'de 25,7 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldığını belirterek, Rusya'nın en fazla ticaret açığı verilen ülke konumuna geldiğini, özellikle sebze meyve ticaretindeki karantina önlemlerinin öne çıktığını söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Temyiz Organı'nın yıl sonu itibarıyla çalışamaz hale gelebileceğine işaret eden Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Artık çoklu platformlar yerine ikili anlaşmalar, serbest ticaret anlaşmaları ön plana çıkmakta. Biz de Bakanlık olarak, ülke menfaatlerimizi gözeterek, serbest ticaret anlaşmalarımızın sayısını artırmak yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan da DTÖ nezdinde davalarımız devam ediyor. Bunları çok profesyonel bir ekip takip ediyor. Fas'a karşı sıcak haddelenmiş sac, ABD'ye karşı çelik boruda, bu sene içerisinde, DTÖ'de iki dava kazandık ama ilaçta tekelleşmeyi anlaşma ile çözmek istiyoruz. Anlaşma ile çözemesek de DTÖ'de en iyi şekilde temsil ederek savunacağız."

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11. Büyükelçiler Konferansı DEİK Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Yemek

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