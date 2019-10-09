Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, tekstilde yeni teknoloji ve metodlarla katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen "11. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Techxtile Start-Up Challenge"da finale kalan projeler belirlendi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, proje teslim tarihinin sona ermesiyle başlayan, "Tüm Proje Sahipleri İçin Genel Girişimcilik Eğitimi" ve "Ön Elemeyi Geçen Projeler İçin Pitching Eğitimi"nin ardından projeler Değerlendirme Kurulu'na sunuldu.

Kurul, 31 proje arasından Techxtile Start-Up Challenge finalinde yarışmak üzere 15 start-up projesi ve proje yazma eğitimi ödülüne layık görülen 3 Ar-Ge merkezini seçti.

Finale kalan girişimciler, Proje Danışmanı Ufuk Batum tarafından verilecek mentorlük desteğiyle iş modellerini daha da geliştirerek, 22-23 Ekim'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Techxtile Start-Up Challenge'da son sunumlarını yapacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, finale kalamayan proje sahiplerinin de bu süreçte aldıkları eğitim ve yaşadıkları deneyimlerle çok önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti.