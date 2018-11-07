11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlayacak

Enerji sektörünün yurt içi ve dışındaki önemli temsilcilerini bir araya getirecek 11. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı yarın Ankara'da başlayacak.

Kongre Başkanı Çiğdem Dilek, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl “enerjini farket” ve “enerjini paylaş” mottosuyla gerçekleştirilecek fuarda 300’e yakın firmanın stant açacağını bildirdi.

Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katılmasının beklendiğini ifade eden Dilek, ATO Başkanı ve Kongre Onursal Başkanı Gürsel Baran, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve ana sponsorları GE Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy’un da açılış konuşması yapacağını ifade etti.

Dilek, Huawei Turkey Üst Yöneticisi Robben Zenk, ABB Yönetim Kurulu Başkanı Sami Sevinç, Enerji Verimliliğinde İşbirliği için Uluslararası Ortaklık (IPEEC) Başkanı Benoit Lebot, Solarbaba Kurucusu Ateş Uğurel, Dünya Petrol Konseyi (WPC) Başkanı Tor Fjaeran gibi sektöre yön veren çok sayıda katılımcının da sektördeki son gelişmeler hakkında bilgilerini aktaracağını vurguladı.