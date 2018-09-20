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11.İstanbul Moda Konferansı 3-4 Ekim'de gerçekleşecek

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 21:12 | Son Güncelleme

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) ev sahipliğinde düzenlenecek 11. İstanbul Moda Konferansı 3-4 Ekim'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) ev sahipliğinde düzenlenecek İstanbul Moda Konferansı, 3-4 Ekim'de gerçekleşecek.

TGSD yapılan açıklamaya göre, 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen İstanbul Moda Konferansı, Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek olan etkinlikte sektöre yön veren markaların önemli isimlerini İstanbul’da tekrar bir araya getirecek.

"Responsible Fashion" konsepti düzenlenecek olan konferans kapsamında gerçekleşecek B2B görüşmelerle ihracatın yanı sıra iç pazar ve istihdama da büyük destek sağlayacak.

Konferansa katılacak 50 alım ofisi ile yapılacak bin 500 B2B görüşmesi, iç pazara 150 milyon dolar, ihracata 250 milyon dolar ihracata ek ciro katkısı sağlayacak. Bu katkı ile 20 yeni fabrika açmak ve toplamda 8 bin kişiye istihdam sağlamak mümkün olacak.

11. İstanbul Moda Konferansı'nın 2. günü düzenlenecek olan B2B görüşmelerine katılan marka ve alım ofisleri arasında Best Seller, H&M, Nike, Adil Işık, Groupe Beaumanoir, Boyner, Connor International, Decathlon, DeFacto, El Corte Ingles, French Connection, Gaia Sourcing, Hermes-Otto, Koton, LCW, New Look, Nike, Shop Direct, Spring Near East Manufacturing, Tureks, Varner gibi dev markalar yer alıyor.

Yıllık toplam 5 milyar avro civarı ciroya sahip firmalardan oluşan alım ofisleri arasında Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda, İskandinav ülkeleri yer alıyor. Türkiye’de 2018 yılı içinde yüzde 15 büyüme hedefleyen bu markalar, hedefleri doğrultusunda yeni ürün grupları alımına başlamayı ve farklı pazarlara açılmayı değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu, hazır giyim sektörünün 5 yıllık stratejisinin sıcak temas, markalaşma ve sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, bu üç başlığın birbirini tamamlayan süreçler olduğunu kaydetti.

Karasu, Yeni Ekonomi Programı kapsamında alınan kararların, dernek olarak belirledikleri stratejik büyüme planlarına ivme kazandıracağına inandıklarını belirterek, iç pazardaki hedeflerinin yanı sıra, 2023 ihracat hedeflerinin gerçekleşmesi ve mevcut ihracat kredilerinin döndürülmesi noktasında da sektör için yararlı olacağını bildirdi.

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- "İlişkileri güçlendirmek için girişimlere başladık"

"Sıcak Temas" stratejisi kapsamında Hollanda, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa gibi hedef ülkeler ve gruplarla ilişkileri güçlendirmek için girişimlere başladıklarını ifade eden Karasu şunları kaydetti:

"Markalaşma için, bilgi üreten, üyelerine ve sektöre yol gösterici bir kurum olarak, markalaşma yolunda olan tüm hazır giyim üreticilerinin yararlanacağı bir Mentoring projesi geliştirdik. Mentoring projesi kapsamında TGSD’ye ve sektöre bugüne kadar hizmet vermiş başarılı ve deneyimli liderlerimizden oluşan Yönetim Kurulumuz ve İstişare Kurulumuz çalışma grupları ile tüm hazır giyimcilere marka olmak yolunda danışmanlık hizmeti verecek.

Çalışma gruplarımız ve mentorlarımız, Pazara Erişim, Döngüsel Ekonomi, Hammadde ve Malzeme, Teknoloji ve ÜR-GE, Finans ve İK yönetimi gibi başlıklarda çalışacak, hazır giyimcilerimizin sahadaki en yakın destekçisi olacak."

Karasu, TGSD’nin büyüme stratejisinin üçüncü adımı olan sürdürülebilirliğin gerek yaşamlarının geleceği, gerekse markalaşma ve ticaret için bir seçenek değil, zorunluluk olduğuna dikkati çekti.

İhracatın büyük bölümünü gerçekleştiren bin 500 firmanın 400’nün TGSD üyesi olduğunun ve bunların sürdürülebilirlik kriterlerine sahip olduklarının bilgisini veren Karasu, "Sektörde 500 binin üzerinde çalışan istihdam eden 35 binin üzerinde işletme bulunuyor. Sürdürülebilirliği sektörümüze benimseterek, daha çevik ve katma değerli üretim gerçekleştiren, daha çok ihracat yapan bir yapılanmaya ulaşmak hedefindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansın ilk gününde teknoloji, moda, sourcing ve sürdürülebilirlik başlıklı oturumlarda, Türkiye’de değişim, geçmiş bugün ve gelecek, hazır giyim sektörünün dönüşümü, sürdürülebilirlik, inovasyon, endüstri 4.0, ekonomik koşullarda hazır giyim ve tekstil sektörü, global pazarlara yön veren yeni trendler gibi önemli konular gündeme gelecek.

Konferansın ikinci günü ise, Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği ikili iş görüşmeleri ile yeni iş birliklerine imzalar atılacak. Geçen yıllarda 1000’den fazla görüşmenin yapıldığı konferansta bu yıl sayının daha da artmasını bekleniyor.

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TGSD Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği

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