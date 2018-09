11.İstanbul Moda Konferansı 3-4 Ekim'de gerçekleşecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) ev sahipliğinde düzenlenecek İstanbul Moda Konferansı, 3-4 Ekim'de gerçekleşecek.

TGSD yapılan açıklamaya göre, 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen İstanbul Moda Konferansı, Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek olan etkinlikte sektöre yön veren markaların önemli isimlerini İstanbul’da tekrar bir araya getirecek.

"Responsible Fashion" konsepti düzenlenecek olan konferans kapsamında gerçekleşecek B2B görüşmelerle ihracatın yanı sıra iç pazar ve istihdama da büyük destek sağlayacak.

Konferansa katılacak 50 alım ofisi ile yapılacak bin 500 B2B görüşmesi, iç pazara 150 milyon dolar, ihracata 250 milyon dolar ihracata ek ciro katkısı sağlayacak. Bu katkı ile 20 yeni fabrika açmak ve toplamda 8 bin kişiye istihdam sağlamak mümkün olacak.

11. İstanbul Moda Konferansı'nın 2. günü düzenlenecek olan B2B görüşmelerine katılan marka ve alım ofisleri arasında Best Seller, H&M, Nike, Adil Işık, Groupe Beaumanoir, Boyner, Connor International, Decathlon, DeFacto, El Corte Ingles, French Connection, Gaia Sourcing, Hermes-Otto, Koton, LCW, New Look, Nike, Shop Direct, Spring Near East Manufacturing, Tureks, Varner gibi dev markalar yer alıyor.