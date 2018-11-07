12. Adana Tarım Fuarı açıldı

TÜYAP 12. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 250 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde, Çukurova'nın, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suladığı bereketli toprakları, transit ticaret yollarına yakınlığı sebebiyle tarihten bugüne önemli bir tarımsal üretim merkezi olduğunu söyledi.

Yılda yer yer 3 ürün hasadı yapılan Çukurova'nın, sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli bir gıda arz merkezi konumunda bulunduğunu vurgulayan Demirtaş, "Ülkemiz, çok ürünlü ziraatın uygulandığı ve tarıma dayalı sanayinin geliştiği bir coğrafyadır. Bu gelişmenin sürdürülebilir olması, hiç kuşkusuz tarımda teknoloji kullanımıyla mümkündür." diye konuştu.

Demirtaş, geçen yıl fuarda 200 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlandığını belirterek şöyle devam etti:

"Yerli ve yabancı yatırımcılarımızı tarımın kalbi olan Adana'ya, tarımsal sanayi ve teknoloji için yatırım yapmaya davet ediyorum. Onlara her zaman destek olmaya hazır olduğumuzu da buradan bir kez daha açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Adana, tarımı temel alan, ham maddesi tarım olan bir üretim şehridir. Adana tarımının ulusal gelire katkısı 2003 yılında 1,9 milyar lirayken, yüzde 400'lük artışla 2017 yılında 7,7 milyar liraya ulaşmıştır. Yine aynı dönemde tarımsal ihracatımız da benzer artış oranı göstererek 93 milyon dolardan, 491 milyon dolara yükselmiştir. Geçen yıl üreticilerimize 338 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılarak, son 15 yılda üreticilerimize verilen nakit destek miktarında 8 kat artış sağlanmıştır. Öte yandan ilimizin mevcut tarım potansiyelini katlayacak, kaynaklarımızın daha etkin kullanımına imkan sağlayacak, sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek projelerimizi de planlı bir biçimde hayata geçiriyoruz."