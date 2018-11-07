FİNANS

12. Adana Tarım Fuarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 14:36 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş: - "Adana tarımının ulusal gelire katkısı 2003 yılında 1,9 milyar lirayken, yüzde 400'lük artışla 2017 yılında 7,7 milyar liraya ulaşmıştır. Yine aynı dönemde tarımsal ihracatımız da benzer artış oranı göstererek 93 milyon dolardan, 491 milyon dolara yükselmiştir" - TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz: - "Gürcistan, Azerbaycan, İsrail, Irak, Lübnan, Cezayir, Suudi Arabistan, Libya, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve KKTC'den 250'yi aşkın iş insanını fuarımız boyunca iş bağlantısı yapmak üzere Adana'da misafir edeceğiz"

TÜYAP 12. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 250 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde, Çukurova'nın, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suladığı bereketli toprakları, transit ticaret yollarına yakınlığı sebebiyle tarihten bugüne önemli bir tarımsal üretim merkezi olduğunu söyledi.

Yılda yer yer 3 ürün hasadı yapılan Çukurova'nın, sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli bir gıda arz merkezi konumunda bulunduğunu vurgulayan Demirtaş, "Ülkemiz, çok ürünlü ziraatın uygulandığı ve tarıma dayalı sanayinin geliştiği bir coğrafyadır. Bu gelişmenin sürdürülebilir olması, hiç kuşkusuz tarımda teknoloji kullanımıyla mümkündür." diye konuştu.

Demirtaş, geçen yıl fuarda 200 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlandığını belirterek şöyle devam etti:

"Yerli ve yabancı yatırımcılarımızı tarımın kalbi olan Adana'ya, tarımsal sanayi ve teknoloji için yatırım yapmaya davet ediyorum. Onlara her zaman destek olmaya hazır olduğumuzu da buradan bir kez daha açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Adana, tarımı temel alan, ham maddesi tarım olan bir üretim şehridir. Adana tarımının ulusal gelire katkısı 2003 yılında 1,9 milyar lirayken, yüzde 400'lük artışla 2017 yılında 7,7 milyar liraya ulaşmıştır. Yine aynı dönemde tarımsal ihracatımız da benzer artış oranı göstererek 93 milyon dolardan, 491 milyon dolara yükselmiştir. Geçen yıl üreticilerimize 338 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılarak, son 15 yılda üreticilerimize verilen nakit destek miktarında 8 kat artış sağlanmıştır. Öte yandan ilimizin mevcut tarım potansiyelini katlayacak, kaynaklarımızın daha etkin kullanımına imkan sağlayacak, sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek projelerimizi de planlı bir biçimde hayata geçiriyoruz."

Demirtaş, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçinin, üreticinin, sanayicinin bütün sorunuyla yakından ilgilenmeye, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

- "250'yi aşkın iş insanı fuarı ziyaret edecek"

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, Türkiye'nin en büyük fuarlarından bir tanesine bugün ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Fuarlarının her geçen gün büyüdüğünün ve içeriğinin zenginleştiğinin altını çizen Alagöz, şöyle konuştu:

"Gürcistan, Azerbaycan, İsrail, Irak, Lübnan, Cezayir, Suudi Arabistan, Libya, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve KKTC'den 250'yi aşkın iş insanını fuarımız boyunca iş bağlantısı yapmak üzere Adana'da misafir edeceğiz. Sadece iş bağlantısı yapmakla kalmayacaklar, aynı zamanda Adana'mızın Çukurova'mızın birbirinden önemli turizm potansiyeline de şahitlik edecekler. Ülkelerine gittiklerinde de inşallah ağızdan ağza pazarlama yöntemiyle şehrimizin bölgemizin güzelliklerini tanıtacaklar."

Alagöz, fuar kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında da bilgi verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, tarımsal üretimin ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Sözlü, fuarın teknolojik gelişmeleri ve yeniliği yakalamak adına çiftçilere yeni ufuklar açacağını dile getirdi.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de tarımda teknolojinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından kuzu güzellik yarışması düzenlendi, daha sonra katılımcıların kurdele kesmesiyle fuarın açılışı gerçekleştirildi.

- Fuar

Fuara 250 katılımcı firmanın yanı sıra birçok ülkeden alım heyetleri katılacak.

Modern tarım ve bahçeciliğin ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ve teknolojiye ulaşabilecek fuarın ikinci gününde Adana Tarım Zirvesi, 10 Kasım'da ise 8. Geleneksel Bal Yarışması gerçekleştirilecek.

Fuar 7-10 Kasım'da 09.30-19.00 saatlerinde, 11 Kasım'da ise 09.30-17:00 saatlerinde ziyaret edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adana fuar tarım fuarı TÜYAP

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