Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, teknolojide yerli ve milli çözümlerin önemini vurgulayarak, "Hem içerik hem de yazılım ve donanım olarak yerli ürünlere yönelmek ve geri dönülemeyecek şekilde başkalarının etkisinde kalmamızın önüne geçecek tedbirler almak durumundayız. Bunun için de milli teknoloji dediğimiz hamlenin hayata geçirilmesini hedefliyoruz." dedi.

Demir, ATO Congresium'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, otonom sistemlerin artan önemine işaret ederek, gelecekte meclis toplantısının ana gündem maddesinin otonom sistemler olabileceğini söyledi.

İnsanlığı bekleyen en önemli ve çalışma hayatı açısından en etkili konunun otonom teknolojilerin hızla yayılması ve dijital çağda bunların birbirleriyle etkileşimi olacağını dile getiren Demir, çalışma hayatında politikaların belirlenmesinde bu konudaki trendlerin önemli rol oynayacağını ifade etti. Demir, böyle bir ortamda bazı işler yok olurken yeni yeni iş alanlarının ortaya çıkacağını vurguladı.