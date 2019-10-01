FİNANS

12. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 14:24 | Son Güncelleme

Adana'da mobilya ve dekorasyon ürünlerinin sergilendiği 12. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı - Adana Valisi Mahmut Demirtaş: - "Cezayir’den Özbekistan’a, Tunus’tan İran’a, Ürdün’den Umman’a geniş bir coğrafyaya ihracat kapasitesi bulunan Çukurova’yı, bölgemizin mobilya üssüne dönüştürmek için bu güç birliğini sonuna kadar sürdürmeliyiz"

Mobilya ve dekorasyon ürünlerinin sergilendiği 12. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı kapılarını açtı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, mobilyanın Türkiye'nin önemli ihraç kalemlerinin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl 3 milyar 130 milyon dolarlık mobilya ihraç ettiğini ifade eden Demirtaş, Adana'nın ihracata katkısının 28 milyon 641 bin dolar düzeyinde olduğunu kaydetti.

Fuarda modern ve klasik mobilyalardan özel tasarım ürünlerine varıncaya kadar pek çok ürün çeşidinin yer aldığını dile getiren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Çukurova yöresinde yer alan Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep’ten sektörün kıymetli temsilcileri de bugün fuar alanımızda stant açmış durumdalar. Bu görünüm aynı zamanda bir güç birliğinin de işaretidir.
Atalarımızın dediği gibi, 'birlikten kuvvet doğar' sözünü fiiliyata geçiriyoruz. Bu birlikteliği, hem ilimiz hem de bölgemiz açısından fevkalade anlamlı buluyorum. Bu birlikteliğin sektörün gücünü daha da katlayacağına yürekten inanıyorum.
O sebeple Cezayir’den Özbekistan’a, Tunus’tan İran’a, Ürdün’den Umman’a geniş bir coğrafyaya ihracat kapasitesi bulunan Çukurova’yı, bölgemizin mobilya üssüne dönüştürmek için bu güç birliğini sonuna kadar sürdürmeliyiz."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kendisinin de ailesin de mobilyacı olduğunu, sektörün sorunlarını yakından bildiğini belirtti.

Mobilyacıları yürekten desteklemek gerektiğini ifade eden Karalar, daha önce mobilya almak için il dışına çıkan vatandaşların artık bu ihtiyaçlarını kentten karşıladıklarına dikkat çekti.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de açılışı yapılan fuarın pek çok rekoru içinde barındırdığını belirtti.

Fuarın, Çukurova yöresinin en yüksek nitelikteki mobilya fuarlarından olduğunu dile getiren Alagöz, fuar alanının tamamının kullanıldığını ve yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını kaydetti.

- Fuara 30 ülkeden katılım

Geçen yıl fuarda 15 ülkeden misafir ağırlandığını belirten Alagöz, bu yıl ülke sayının 30'a çıktığını söyledi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da mobilya sektöründe kentin ihracatının yıl sonuna kadar 30 milyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

Törene, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, Adana Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği Başkanı Rüştü Erikçi, Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Yalçın Avcı ile davetliler katıldı.

6 Ekim'e kadar gezilebilecek fuarda 83 katılımcı firma 2020 mobilya trendlerini görücüye çıkardı. Fuarı 30 ülkeden 200 kişilik yurt dışı alım heyetinin ziyaret edeceği öğrenildi.

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”
ASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldıASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana

En Çok Okunan Haberler

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Kilosu 10 TL'den 70 kuruşa düştü!

Kilosu 10 TL'den 70 kuruşa düştü!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”

“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”

ASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldı

ASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldı

Akbank/Binbaşgil: Geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz

Akbank/Binbaşgil: Geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz

İSO İstanbul PMI Eylül'de 51.9 düzeyine yükseldi

İSO İstanbul PMI Eylül'de 51.9 düzeyine yükseldi

İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 50'ye yükseldi

İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 50'ye yükseldi

Şeker pancarı üreticinin yüzünü güldürdü

Şeker pancarı üreticinin yüzünü güldürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.