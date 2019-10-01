Mobilya ve dekorasyon ürünlerinin sergilendiği 12. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı kapılarını açtı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, mobilyanın Türkiye'nin önemli ihraç kalemlerinin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl 3 milyar 130 milyon dolarlık mobilya ihraç ettiğini ifade eden Demirtaş, Adana'nın ihracata katkısının 28 milyon 641 bin dolar düzeyinde olduğunu kaydetti.

Fuarda modern ve klasik mobilyalardan özel tasarım ürünlerine varıncaya kadar pek çok ürün çeşidinin yer aldığını dile getiren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Çukurova yöresinde yer alan Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep’ten sektörün kıymetli temsilcileri de bugün fuar alanımızda stant açmış durumdalar. Bu görünüm aynı zamanda bir güç birliğinin de işaretidir.

Atalarımızın dediği gibi, 'birlikten kuvvet doğar' sözünü fiiliyata geçiriyoruz. Bu birlikteliği, hem ilimiz hem de bölgemiz açısından fevkalade anlamlı buluyorum. Bu birlikteliğin sektörün gücünü daha da katlayacağına yürekten inanıyorum.

O sebeple Cezayir’den Özbekistan’a, Tunus’tan İran’a, Ürdün’den Umman’a geniş bir coğrafyaya ihracat kapasitesi bulunan Çukurova’yı, bölgemizin mobilya üssüne dönüştürmek için bu güç birliğini sonuna kadar sürdürmeliyiz."