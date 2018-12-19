Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Enerji borsamız da faaliyete geçti. Kısa sürede 3 Avrupa ülkesinden (Portekiz, Romanya ve Bulgaristan) daha fazla ticarete konu oldu, gelecekten ümitliyim." dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz, 12. Doğal Gaz Ticaret Forumu'nda piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğal gaz sektörünün dinamik bir sektör olduğunun altını çizen Yılmaz, "Ben EPDK Başkanı olarak hep söylüyorum, en memnun olduğum sektör doğal gaz sektörü. Piyasaya çok hızlı dokunan bir sektör. Bu durum özellikle kış aylarında daha çok hissediliyor. Dağıtım sektöründe 15-16 yılda çok iyi bir noktaya gelmemiz, geleceğe dair ümit, beklenti, şevk ve aşkımızı artırıyor." ifadelerini kullandı.

Sektörün bütün sorunlarını bir anda çözmenin mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan bu yana güzel işler başardık. Bazen yaptığınız tek bir iş gibi görünür ama piyasanın gelişimi, dinamizm ve liberalleşme açısından büyük faydası oluyor. Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olması için çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi enerji borsamız da faaliyete geçti. Kısa sürede 3 Avrupa ülkesinden (Portekiz, Romanya ve Bulgaristan) daha fazla ticarete konu oldu. Ben gelecekten ümitliyim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve BOTAŞ'ın destekleriyle gerekli düzenlemeler yapılarak biz EPDK olarak dinamizm gösterip gelecekteki süreçte hızlı yol alacağımıza inanıyorum."