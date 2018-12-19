FİNANS

12. Doğal Gaz Ticaret Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 10:48 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz: - "Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olması için çalışmalar devam ediyor" - "Enerji borsamız da faaliyete geçti. Kısa sürede 3 Avrupa ülkesinden (Portekiz, Romanya ve Bulgaristan) daha fazla ticarete konu oldu, gelecekten ümitliyim"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Enerji borsamız da faaliyete geçti. Kısa sürede 3 Avrupa ülkesinden (Portekiz, Romanya ve Bulgaristan) daha fazla ticarete konu oldu, gelecekten ümitliyim." dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz, 12. Doğal Gaz Ticaret Forumu'nda piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğal gaz sektörünün dinamik bir sektör olduğunun altını çizen Yılmaz, "Ben EPDK Başkanı olarak hep söylüyorum, en memnun olduğum sektör doğal gaz sektörü. Piyasaya çok hızlı dokunan bir sektör. Bu durum özellikle kış aylarında daha çok hissediliyor. Dağıtım sektöründe 15-16 yılda çok iyi bir noktaya gelmemiz, geleceğe dair ümit, beklenti, şevk ve aşkımızı artırıyor." ifadelerini kullandı.

Sektörün bütün sorunlarını bir anda çözmenin mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan bu yana güzel işler başardık. Bazen yaptığınız tek bir iş gibi görünür ama piyasanın gelişimi, dinamizm ve liberalleşme açısından büyük faydası oluyor. Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olması için çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi enerji borsamız da faaliyete geçti. Kısa sürede 3 Avrupa ülkesinden (Portekiz, Romanya ve Bulgaristan) daha fazla ticarete konu oldu. Ben gelecekten ümitliyim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve BOTAŞ'ın destekleriyle gerekli düzenlemeler yapılarak biz EPDK olarak dinamizm gösterip gelecekteki süreçte hızlı yol alacağımıza inanıyorum."

EPDK yetkililerinden alınan bilgiye göre, spor doğal gaz piyasasında eylülde yaklaşık 110 milyon lira olan işlem hacmi, kasım sonu itibarıyla 700 milyon liraya ulaştı. Ayrıca, son 3 ayda gerçekleşen toplam eşleşme miktarı 460 milyon metreküpe ulaştı.

Doğal gaz iletim şebekesinde, sanal ticaret noktalarında 2017'de taşıtanlarca toplam 15,88 milyar metreküp ticaret gerçekleşirken, bunun yüzde 94'ü özel sektör tarafından yapıldı.

PARTNERMortal Kombat 11 için sisteminiz hazır mı?Mortal Kombat 11 için sisteminiz hazır mı?
BDDK İkinci Başkanı Asarkaya:Sermayemiz yeterli,bankalarımız güçlüBDDK İkinci Başkanı Asarkaya:Sermayemiz yeterli,bankalarımız güçlü
Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı: 1000 gence ödülEdinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı: 1000 gence ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz enerji epdk Mustafa Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Dolar ne kadar? 19 Aralık dolar yorumları

Dolar ne kadar? 19 Aralık dolar yorumları

Bireysel emeklilikte bu hesaba bakmadan sakın ayrılmayın

Bireysel emeklilikte bu hesaba bakmadan sakın ayrılmayın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İHKİB / Gültepe: Anadolu’daki fabrika binalarını TOKİ yapsın

İHKİB / Gültepe: Anadolu’daki fabrika binalarını TOKİ yapsın

Siber korsanların hedefinde sigorta, seyahat ve kamu sektörleri var

Siber korsanların hedefinde sigorta, seyahat ve kamu sektörleri var

Yılbaşında tatilciler 4 gün planladı

Yılbaşında tatilciler 4 gün planladı

Yurtdışı müteahhitlikte hedef: 100 binin üzerinde istihdam

Yurtdışı müteahhitlikte hedef: 100 binin üzerinde istihdam

Gençler geliştirdikleri oyunlarla 1.4 milyon lira yatırım aldı

Gençler geliştirdikleri oyunlarla 1.4 milyon lira yatırım aldı

BDDK İkinci Başkanı Asarkaya:Sermayemiz yeterli,bankalarımız güçlü

BDDK İkinci Başkanı Asarkaya:Sermayemiz yeterli,bankalarımız güçlü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.