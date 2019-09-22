FİNANS

12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi 6-8 Kasım'da Ankara'da

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

Kongrede, yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra, dünya enerji piyasaları, Türkiye’deki enerji yatırımları ve enerji depolama gibi konular ele alınacak - Kongrenin düzenleyicisi Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek: - "Bu yıl yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payının artması için yatırımcılardan daha cesur ve öngörülü adımlar atması bekleniyor"

EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, bu yıl 6-8 Kasım tarihlerinde 12. kez Congresium Ankara'da gerçekleştirilecek.

Her yıl 40’tan fazla ülkenin bakan, müsteşar ve üst düzey yetkililerle katılım gösterdiği, Türkiye’nin en büyük enerji etkinliklerinden biri haline gelen EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, bu yıl 300’ün üzerindeki yerli ve yabancı firmanın katılımıyla yapılacak.

Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olarak yer alacağı kongrede, güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra, dünya enerji piyasaları, Türkiye’deki yatırımlar ve enerji depolama gibi konular ele alınacak.

Kongrenin düzenleyicisi Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, yaptığı açıklamada, başta Avrupalı ve Afrikalı enerji firmaları olmak üzere yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin büyük olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin bir enerji koridoru olmakla kalmayıp enerji ticaret merkezi olma potansiyeli yabancı yatırımcının ilgisini diri tutuyor. Doğal gazda hatırı sayılır bir ticaret merkezi olmak için, doğal gaz depolamak için gerekli altyapının en kısa sürede oluşturulması da gerekli. Bu depolama alanları ile Türkiye sadece bir geçiş ülkesi değil, ticaret merkezi olacak."

Bu yıl, EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda Elektrik Üreticileri Derneği ile birlikte düzenlenecek enerji depolama etkinliğinde son gelişmelerin ele alınacağı bilgisini paylaşan Dilek, kongre kapsamındaki ikili görüşmelerle teknoloji transferi ve depolama konularında yeni iş birliklerinin oluşturulacağını bildirdi.

- "Yatırım ajansı gibi çalışıyoruz"

Fuarlarındaki tecrübelerinden dolayı elektrik, doğal gaz ve maden sektörlerinde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini doğru kanallarla aktarmak ve enerjide rehber olmak için "Enerji Yatırım Ajansı" görevi gördüklerini belirten Dilek, Türkiye'nin enerjide merkez olabilmesi için uluslararası projeler üretmek üzere yatırımcı potansiyeli olan tüm ülkeleri ziyaret ettiklerini ifade etti.

Dilek, "Bu yıl yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payının artması için yatırımcılardan daha cesur ve öngörülü adımlar atması bekleniyor." ifadesini kullandı.

- YEKA daha etkin anlatılacak

Üst düzey kamu yetkilileriyle, çok sayıda akademik ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin ve enerji sektörünün önde gelen profesyonellerinin konuşmacı olarak davet edildiği 12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi’ndeki oturumlarda, Türkiye’nin makroekonomik görünümünü gösteren temel istatistik verilerle birlikte yatırımcılara geniş kapsamlı bilgiler verilecek.

Kongre kapsamında, elektrik sektöründe Türkiye’nin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) süreçleri ile yerli kömür kaynaklı elektrik üretim santralleri ihaleleri ve diğer yatırım fırsatları konularında girişimciler bilgilendirilecek.

Doğal gaz sektöründe ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) hakkında katılımcılara bilgi verilecek.

Maden sektöründe de yabancı yatırımcılar için yeni mevzuat düzenlemeleri ve teşvikler hakkında sunum yapılacak.

Kongreyi Almanya, Azerbaycan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Cezayir, Çad, Etiyopya, Fas, Gine, Güney Afrika, Irak, İran, İsrail, Katar, Kamerun, Kenya, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mali, Mısır, Mozambik, Nijerya, Özbekistan, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Somali, Tanzanya, Tunus, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Zimbabve'den katılımcıların ziyaret etmesi bekleniyor.

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