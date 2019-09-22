12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi 6-8 Kasım'da Ankara'da

EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, bu yıl 6-8 Kasım tarihlerinde 12. kez Congresium Ankara'da gerçekleştirilecek.

Her yıl 40’tan fazla ülkenin bakan, müsteşar ve üst düzey yetkililerle katılım gösterdiği, Türkiye’nin en büyük enerji etkinliklerinden biri haline gelen EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, bu yıl 300’ün üzerindeki yerli ve yabancı firmanın katılımıyla yapılacak.

Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olarak yer alacağı kongrede, güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra, dünya enerji piyasaları, Türkiye’deki yatırımlar ve enerji depolama gibi konular ele alınacak.

Kongrenin düzenleyicisi Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, yaptığı açıklamada, başta Avrupalı ve Afrikalı enerji firmaları olmak üzere yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin büyük olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin bir enerji koridoru olmakla kalmayıp enerji ticaret merkezi olma potansiyeli yabancı yatırımcının ilgisini diri tutuyor. Doğal gazda hatırı sayılır bir ticaret merkezi olmak için, doğal gaz depolamak için gerekli altyapının en kısa sürede oluşturulması da gerekli. Bu depolama alanları ile Türkiye sadece bir geçiş ülkesi değil, ticaret merkezi olacak."