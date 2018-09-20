12 metrelik Avenue Electron seri üretime hazır

HANNOVER (AA) - TEMSA, seri üretime hazır hale getirdiği 12 metrelik elektrikli otobüsü Avenue Electron'u Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı'nda görücüye çıkardı. İki yılda bir Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen ve otomotiv dünyasının en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı, bu yıl 20-27 Eylül'de gerçekleşiyor. Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin son teknolojiye sahip araçlarını sergilediği fuar, geleceğin ulaşım trendlerine de ışık tutuyor. Otobüs ve midibüs pazarında son 4 yıldır Türkiye'nin pazar lideri konumunda bulunan, yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 15 bine yakın aracı bugüne kadar dünyanın 66 ülkesine ihraç eden TEMSA da fuara üç gözde aracıyla katılıyor. TEMSA, Maraton ve MD9 araçlarının yanı sıra, elektrikli otobüsü Avenue Electron’u Hall 11'de bulunan E24 numaralı standında sergiliyor. \ - "Ciromuzun yüzde 5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz" TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, fuarın açılışı kapsamında TEMSA standında düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, şirketin faaliyetleri ve gelecek vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fuara katılan bütün firmaların hayallerini gerçekleştirmek için var gücüyle çalıştığını ifade eden Yıldırım, "Bu hayallerin başında da akıllı araçlarla dolu akıllı şehirler geliyor. Biz de TEMSA olarak bu vizyonla tüm faaliyetlerimizi şekillendiriyor, en faydalı çözümleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunun için de her yıl toplam ciromuzun yaklaşık yüzde 5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz." dedi. \ - "En büyük motivasyon insan" Herkesin daha iyi, daha yaşanabilir bir gelecek için çaba sarf ettiğini ve bunun çok uzun bir yol olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Yolun böylesine uzun olmasının yarattığı en büyük tehlike de hepimize bu yola neden çıktığımızı unutturabilecek olması. Unutmayalım ki, bizim, hepimizin bu yola çıkmasının arkasındaki en büyük motivasyon insan. Akıllandırdığımız tüm bu ürünler, tüm bu teknoloji aslında çocuklarımız ve onlara bırakacağımız dünyamız için." şeklinde konuştu. \ - "Daha sessiz, daha temiz bir geleceğin ilk adımı" Gelecek için çalışırken bugünü unutmamak gerektiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren, yıllardır üzerinde konuştuğumuz bu elektrikli araçları yollara çıkarıyoruz. TEMSA olarak baktığımızda bu sadece yeni bir yatırım hamlesi değil, aynı zamanda şehirlerimizi, dünyamızı daha sessiz, daha temiz hale getirecek bir seferberliğin de kıvılcımı. Çok daha akıllı, çok daha temiz bir geleceğin ilk adımı. 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara dayanacak. Bu açıdan baktığımızda, başlattığımız bu elektrikli araç seferberliğinin, bizim gibi geleceği tasarlama şansı bulunan firmaların dünyaya karşı en büyük sorumluluklarından biri olduğuna inanıyoruz." \ - "Dünyadaki ender otomotiv firmalarından birisiyiz" Hasan Yıldırım, TEMSA olarak geliştirdikleri ve bugün itibarıyla seri üretime hazır durumdaki Avenue Electron'un, bu vizyonun öncüsü olacağına inandıklarını belirterek, 9 metrelik MD9'un ardından 12 metrelik Avenue Electron ile elektrikli araç ürün gamını genişlettiklerini ifade etti. Böylece elektrikli araç konusunda müşterilerine birden fazla model alternatifi sunabilen dünyadaki ender otomotiv markalarından biri haline geldiklerini ifade eden Yıldırım, "Dünyada otomotiv endüstrisi artık akıllı şehirler etrafında şekilleniyor. Bu açıdan akıllı şehirler bugün sektörün büyümesindeki en büyük itici güç konumunda. TEMSA olarak geliştirdiğimiz bu ürün gamımızın otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirecek ‘smart mobility’ çözümlerine çok büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

\ - 35 kişi kapasiteli, menzili 230 kilometre TEMSA’nın ilk elektrikli aracı olan MD9'un 9 metre uzunluğunda olduğunu kaydeden Yıldırım, şu bilgileri verdi: "Bu aracımız dar yolları ve nispeten zor yol koşulları gözetilerek hazırlandı. Seri üretimin başladığı bu araç, klima çalışır halde ve ortalama bir yolcu ağırlığıyla 230 kilometre yol yapabiliyor. Bu aracımızın bir sonraki jenerasyonunda bu mesafe 300 kilometreye çıkarken, araç 3 saat içinde tam şarj olabilecek. Bugün burada sergilediğimiz Avenue Electron da 12 metrelik boyu ve 35 koltuklu 85 kişilik yolcu kapasitesiyle seri üretime ve siparişe hazır elektrikli aracımız. Bu aracımız da tam şarjla 230 kilometrelik bir mesafeyi kat edebiliyor. Ama bunun dışında hızlı şarj özelliği de mevcut. Bu sayede 9 dakikalık bir şarjla 90 kilometre gidebiliyor ki bu da onu özellikle şehir içi taşımacılığında çok önemli bir noktaya taşıyor. Bu aracımız için de bir yandan Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz bugün 230 kilometre olan menzili 350 kilometreye ulaştırmak."

\ - 240 ila 360 kilovatsaat arasında batarya tercihi TEMSA Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uzunay da dünyadaki teknoloji odaklı dönüşümün, toplu ulaşım alanında da farklı çözümleri zorunlu kıldığını vurguladı. Avenue Electron modelinin, akıllı şehirlerin en yeni ulaşım araçlarından biri olduğunu dile getiren Uzunay, "Sahip olduğumuz yüksek teknoloji sayesinde, bataryaları da 240 ila 360 kilovatsaat arasında yapabiliyoruz. Bu da müşterilerimizin planladıkları menzil ve yolcu kapasitesine göre seçim yapabilmesini sağlıyor. Çünkü biliyoruz ki günümüz dünyasında müşterilerimiz artık kurumlarına özel çözümlere ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu. Uzunay, söz konusu araçlara sunulan diğer bir önemli yeniliğin de tek pedallı sürüş sistemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Otomotiv üretiminin ilk günlerinden bu yana araçlarımızın değişmeyen unsurlarından birisi gaz ve fren pedallarıydı. Şimdi TEMSA olarak bunu değiştiriyoruz ve diyoruz ki; 'artık araçlarımız sadece gaz pedalı kullanılarak da durağa gelebilir'. Bataryaya bağlı bu pedal hem aracın hızlanmasını hem de pedaldan ayağınızı çektiğinizde aracın yavaşlamasını hatta durmasını sağlayacak. Bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla menzilde yüzde 15 artış olacak. Şoförlerin sürüş konforunu çok ciddi biçimde artıracak bu sistem aynı zamanda araçların fren bakım maliyetlerini ve bakım sürelerini aşağı çekecek. Diğer yandan da çevrenin korunmasına da büyük katkıda bulunacak. Tüm bu teknolojinin bir arada bulunduğu elektrikli otobüsümüz Avenue Electron, şu an seri üretimde ve siparişe hazır."