Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, teknolojinin pek çok alanında sarsıcı gelişmeler yaşandığını belirterek, "Özellikle bunun farkında olan devletler ve hükümetler, son derece akıllıca adım olarak bilişim teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor." dedi.

Sayan, Bilgi Güvenliği Derneğince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen 12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nın açılışındaki konuşmasında, Bilgi Güvenliği Derneğinin kendi alanında toplumun her kesiminde farkındalığın artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Yapay zekadan derin öğrenmeye, web teknolojilerinden sanal gerçekliğe, makine öğrenmesinden nesnelerin internetine, bilgi güvenliğinden siber güvenliğe kadar pek çok alanda sarsıcı gelişmeler yaşandığını dile getiren Sayan, "Özellikle bunun farkında olan devletler ve hükümetler, son derece akıllıca adım olarak bilişim teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor.

Bu gerçeğin farkında olan bir ülke olarak biz de emin ve sağlam adımlarla yatırımlarımızı, bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinde yoğunlaştırıyoruz." diye konuştu.