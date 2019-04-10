FİNANS

120 bin ek istihdam için Bursa'yı dolaşıyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 15:21 | Son Güncelleme

BTSO ve İŞKUR iş birliğinde hazırlanan İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı'yla organize sanayi bölgeleri, Uludağ Üniversitesi ve kentin işlek noktalarında bilgilendirme çalışmaları yapılıyor

İstihdam Seferberliği kapsamında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR iş birliğinde özel olarak hazırlanan otobüsle, sanayi ve ticaret bölgeleri, Uludağ Üniversitesi ve kentin işlek noktalarında istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirme yapılıyor.

2019 yılı için belirlenen 120 bin ek istihdam hedefi kapsamında çalışmalarını sürdüren BTSO, kentin 4 ayrı noktasında kurduğu istihdam ofisleri ile işçi ve işvereni buluştururken İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı ile üniversite öğrencileriyle de buluşup staj, iş başı eğitim programları, kariyer planlaması, öz geçmiş oluşturma konularında bilgilendirmelerde bulunuyor.

İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı yetkilisi Onur Yılmaz, iş arayan vatandaşlar kadar öğrencilerden de ilgi gördüklerini belirterek, "Öğrencileri önemsiyoruz ve bu doğrultuda Uludağ Teknik Üniversitesine de gideceğiz." dedi.

Staj ve iş başı eğitim programları hakkında öğrencilere bilgilendirmelerde bulunarak onları iş yaşamına hazırlamayı amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, "İş arayan tüm vatandaşlarımız gibi yeni mezunları ve öğrencileri, İŞKUR'un iş kulüplerine davet ediyoruz. Buralarda iş verenle nelerin konuşulacağı, nasıl öz geçmiş oluşturulacağı, nasıl bir kariyer planlaması yapmaları gerektiği konularında da eğitimler vereceğiz." diye konuştu.

6 Mart 2019'da 120 bin ek istihdam hedefi doğrultusunda faaliyetlerine başlayan İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı'nın, organize sanayi bölgesi, Uludağ Üniversitesi, kentin işlek noktaları gibi 35 ayrı bölgede bilgilendirme yaptığı, ay sonuna kadar 15 noktada daha çalışma yürüteceği bildirildi.

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bursa Bursa Sanayi ve Ticaret Odası

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