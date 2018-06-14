125 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

AYŞENUR SAĞLAM - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Suriye sınır kapılarında Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan yoğunluğun dün itibarıyla sona erdiğini belirterek, "Yaklaşık 125 bin Suriye vatandaşı bayramı ülkesinde geçirmek üzere Türkiye'den çıkış yaptı. Suriye vatandaşlarının dönüşlerine 18 Haziran itibarıyla izin verilecek." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz sezonu ve Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye girişleri, seyahat için gelen yabancılar ve bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriye vatandaşları için sınırlarda kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

Bu dönemde sınır kapılarında büyük yoğunluk yaşandığına işaret eden Tüfenkci, Ramazan Bayramı dolayısıyla özellikle Avrupa kapılarında yolcu trafiğinin hızlı ve güvenli şekilde karşılanabilmesi için başta Kapıkule olmak üzere tüm gümrük kapılarında gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi.

Tüfenkci, bu çerçevede, kara hudut kapılarında gümrüklü sahaya girişte "Plaka Tanıma Sistemi" kurulduğunu anımsatarak, araçların giriş ve çıkışlarında işlemlerin hızlandırılması için fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının da bitirildiğini dile getirdi.