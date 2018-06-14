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125 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "125 bin Suriye vatandaşı bayramı ülkesinde geçirmek üzere Türkiye'den çıkış yaptı" - "Suriyeli vatandaşların dönüşlerine 18 Haziran itibarıyla izin verilecek" - "Geçen yıl çıkış yapan 185 bin Suriye vatandaşından 27 bini aşkını ülkesinde kaldı"

AYŞENUR SAĞLAM - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Suriye sınır kapılarında Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan yoğunluğun dün itibarıyla sona erdiğini belirterek, "Yaklaşık 125 bin Suriye vatandaşı bayramı ülkesinde geçirmek üzere Türkiye'den çıkış yaptı. Suriye vatandaşlarının dönüşlerine 18 Haziran itibarıyla izin verilecek." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz sezonu ve Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye girişleri, seyahat için gelen yabancılar ve bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriye vatandaşları için sınırlarda kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

Bu dönemde sınır kapılarında büyük yoğunluk yaşandığına işaret eden Tüfenkci, Ramazan Bayramı dolayısıyla özellikle Avrupa kapılarında yolcu trafiğinin hızlı ve güvenli şekilde karşılanabilmesi için başta Kapıkule olmak üzere tüm gümrük kapılarında gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi.

Tüfenkci, bu çerçevede, kara hudut kapılarında gümrüklü sahaya girişte "Plaka Tanıma Sistemi" kurulduğunu anımsatarak, araçların giriş ve çıkışlarında işlemlerin hızlandırılması için fiziki ve teknik altyapı çalışmalarının da bitirildiğini dile getirdi.

- "Ön beyan uygulaması işlemleri hızlandıracak"

Tüfenkci, 2016'da uygulamaya alınan taşıt ön beyan uygulaması kapsamında ülkeye girişte ön beyanlı araçlar için ayrı peronlar ve yönlendirme hazırlıkları planladıklarını ifade ederek, "Gümrük kapılarında işlemlerin ayrı peronlarda daha kısa sürede ve beklemeden yapılmasına imkan tanıyan Taşıt Ön Beyan Uygulaması ile vatandaşlarımız işlemlerini hızlı şekilde gerçekleştirebilecek. Bu nedenle vatandaşlarımızın yola çıkmadan 15 gün önce Bakanlığın internet sayfasında yer alan 'e-işlemler' menüsünden veya 'e-Devlet Kapısı' üzerinden ön beyanda bulunması gerekiyor. Kaydı yapılan bilgiler sistemde en fazla 15 gün tutuluyor." diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye'ye girişte saatlik 350-400 olan geçiş ortalamasını personel takviyesiyle artırarak bekleme sürelerini düşürmeyi planladıklarını anlatan Tüfenkci, gümrük sahalarında pasaport ve güvenlik için gerekli fiziki tedbirleri aldıklarını söyledi.

- Suriyeliler için çıkışlar dün sona erdi

Tüfenkci, Suriye sınır kapılarında da Ramazan Bayramı dolayısıyla büyük yoğunluk yaşandığını ve bu ülke vatandaşlarının izdiham yaşamadan çıkış yapabilmeleri için özveriyle çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye'de ikamet eden Suriye vatandaşlarının bayramlaşma amaçlı çıkışlarının ilgili valiliklerin komisyon kararları doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurgulayan Tüfenkci, çıkışların Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 21 Mayıs'ta, Karkamış Kara Hudut Kapısı'ndan 23 Mayıs'ta, Öncüpınar Kara Hudut Kapısı'ndan ise 18 Mayıs'ta başladığını aktardı.

Suriye vatandaşlarının söz konusu kara hudut kapılarından çıkışlarına 13 Haziran'a kadar izin verildiğini bildiren Tüfenkci, çıkış yapan yolculara dönüşlerin ne zaman ve ne şekilde gerçekleştirileceğine yönelik bilgi verildiğini ifade etti.

Tüfenkci, bayram için ülkelerine giden Suriye vatandaşlarının dönüşlerine 18 Haziran itibarıyla izin verileceğini ve ilgili valiliklerce belirlenecek tarihlere kadar dönüşlerin süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl, Karkamış Kara Hudut Kapımızdan da bayramlaşma amaçlı giriş ve çıkışların başlamasıyla Suriye vatandaşlarına yeni bir alternatif sunulurken, diğer kara hudut kapılarımızdaki yoğunluğun da azaltılması sağlandı. Bugüne kadar Cilvegözü'nden 61 bin 428, Karkamış'tan 16 bin 78, Öncüpınar'dan 47 bin kişi olmak üzere yaklaşık 125 bin Suriye vatandaşı çıkış gerçekleştirdi. Geçen yıl çıkış yapan 185 bin Suriye vatandaşından 27 bini aşkını ülkesinde kaldı. Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 120 bin 826 Suriyelinin Ramazan Bayramı'nda Suriye'ye çıkış işlemleri yapılırken, çıkış yapanların 98 bin 186'sı ülkemize döndü, 22 bin 640 Suriyeli ise dönüş yapmayarak ülkelerinde kaldı. Aynı dönemde Öncüpınar'dan çıkış yapan Suriye vatandaşı sayısı ise 64 bin 179 oldu. Çıkış yapan yolcuların 59 bin 582'si ülkemize geri dönerken, 4 bin 597 Suriyeli ise dönüş yapmayarak ülkelerinde kaldı."

Bu sürede ortaya çıkması muhtemel aksaklıkların önüne geçilmesi için ilgili gümrük müdürlüklerince her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Tüfenkci, olağanüstü durumlar da göz önünde bulundurularak nöbetçi personelin bayram süresince hazır bulunacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Tüfenkci Sınır kapıları suriye

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