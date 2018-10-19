FİNANS

12'nci ASEM Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 13:00 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "ASEM Zirvesi, dünyanın 3'te 2'sinin çok taraflı düzene ve kurallara dayalı serbest ticarete bağlı olduğunu gösteriyor" - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: - "İtalya, Maastricht Anlaşması'nın dışına çıkarak kendisini ve başka ülkeleri tehlikeye sokuyor. Avrupa Birliği olarak İtalya borçlarının riskine girmeye hazır değiliz"

BRÜKSEL (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "ASEM Zirvesi, dünyanın 3'te 2'sinin çok taraflı düzene ve kurallara dayalı serbest ticarete bağlı olduğunu gösteriyor." dedi.

Merkel, Avrupa ve Asya'dan 51 lideri bir araya getiren 12'nci Avrupa-Asya (ASEM) Zirvesi girişinde açıklamalarda bulundu.

Zirvenin bağlantıları artırmaya odaklandığını söyleyen Merkel, bunun serbest ticaret anlaşmalarıyla yapılabileceğine dikkati çekti.

Merkel, "ASEM Zirvesi, dünyanın 3'te 2'sinin çok taraflı düzene ve kurallara dayalı serbest ticarete bağlı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

-İtalya'ya bütçe açığı uyarısı

AB Konseyi Dönem Başkanı Avusturya'nın Başbakanı Sebastian Kurz da, "İtalya, Maastricht Anlaşması'nın dışına çıkarak kendisini ve başka ülkeleri tehlikeye sokuyor. Avrupa Birliği olarak İtalya borçlarının riskine girmeye hazır değiliz." diye konuştu.

Kurz, İtalya ile AB arasındaki bütçe kriziyle ilgili, "AB, herkesin uyması gereken kuralları bulunan bir ekonomi ve değerler topluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

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- İtalya-AB bütçe gerilimi

İtalya'nın gelecek sene için bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak İtalyan hükümeti, uzun müzakereler sonucunda işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek adına bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim’de AB Komisyonu'na gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için gayrisafi yurt içi hasılaya oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu bulunan İtalya'nın borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor. İtalya'nın kamu borcu gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 130'u seviyelerinde bulunuyor.

-ASEM Zirvesi

ASEM Zirvesi, 30 Avrupa ülkesinin yanı sıra aralarında Çin, Rusya, Japonya ve Hindistan liderlerinin de bulunduğu 21 Asya ülkesinin liderini bir araya getiriyor.

"Avrupa ve Asya: Küresel Zorluklara Karşı, Küresel Ortaklıklar" temasıyla düzenlenen zirvede, liderlerin, ASEM'in kurallara dayalı küresel düzende önemli bir rol oynaması için çok taraflı iş birliğinin önemine vurgu yapması bekleniyor.

Liderler, Avrupa ve Asya arasında siyasi, ekonomik, finansal, sosyal ve kültürel alanlardaki ortaklık ve iş birliğini geliştirmeye odaklanıyor.

İki yılda bir düzenlenen zirvede bu yıl liderlerin gündeminde ticaret, yatırım, bağlanırlığın geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişimi, terörizm, siber güvenlik ve düzensiz göç akını gibi konular ele alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Angela Merkel ASEM

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