FİNANS

13 arkadaş, 1 yılda biriktirdiği parayla kreş açtı

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 14:47 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’de, 13 girişimci arkadaş, işyeri açmak için aralarında aidat sistemi geliştirdi, ayda 500'er liradan 1 yılda toplamda 78 bin lira biriktirdi.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) - GÜMÜŞHANE’de, 13 girişimci arkadaş, işyeri açmak için aralarında aidat sistemi geliştirdi, ayda 500'er liradan 1 yılda toplamda 78 bin lira biriktirdi. Şirket kuran 13 ortak, kreş açtı. Şirketin yöneticisi Seyfullah Karabulut, "Bir aidat sistemi oluşturduk. Aramızda her ay 500 lira toplama kararı aldık. İlk yılın sonunda elimizde yüklü miktarda biriken sermaye ile kreş açtık" dedi. Kentte, aralarında gurbetçilerin de yer aldığı, farklı iş kollarında çalışan 13 arkadaş, 2016'da şirket kurma kararı aldı. Birikimleri olmayan 13 arkadaş banka kredisi kullanmak yerine geliştirdikleri aidat sistemiyle para biriktirmeye başladı. Ayda 500'er lira veren 13 arkadaş 1 yılın sonunda 78 bin lira biriktirdi. Şirket kuran girişimciler, Eskibağlar Mahallesi'nde kiraladıkları 4 Mevsim Kreşi ve Gündüz Bakım Evi'ni hizmete açtı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan onaylı 2-5 yaş arası, 53 çocuğa hizmet veren kreşin, 13 ortak arasında biriktirilen sermayeyi 2 yılda karşılayacağı belirtildi. 'FAİZE BULAŞMAK İSTEMEDİK' Şirketin yönetim kurulu başkanı Seyfullah Karabulut, bankadan kredi kullanmak istemedikleri için bir araya geldiklerini belirterek, “Bir şeyler yapmak istiyorduk ama elimizde bir sermayemiz yoktu. Bankalardan kredi çekip, faize bulaşmak istemedik. Hepimiz farklı iş kollarında çalışan arkadaşlardık. Bizi çok zorlamayacak şekilde aramızda bir aidat sistemi geliştirdik. Aramızda her ay 500 lira toplama kararı aldık. Bu kuralımızda da çok sıkı davrandık. İlk yılın sonunda elimizde yüklü miktarda bir sermaye birikmişti. 2017 yılında kurduğumuz şirket bünyesinde kreşi açtık. 2 kişi bir araya gelip bir şeyler beceremezken biz bunu 13 kişi ile denedik ve başarılı da olduk” dedi. 'BU EKSİĞİ GÖRÜP KREŞE YÖNELDİK' Çok farklı yatırımlar yerine kreş fikrine yönelmelerinin nedenini de anlatan Karabulut, "Aslında elimizdeki sermaye ile çok farklı iş kollarında çalışabilirdik. Ancak yönetim kurulu olarak bir araştırma yaptık. Bu şehirde neler eksik bunlara baktık. Kreş gelecek nesillerin yetişmesi için önemli bir temel dinamik. Çevre illerde büyük şehirlerde kreşler var. Karı koca çalışan aileler çocuklarını kreşe bırakıyorlar. Biz de bu eksiği Gümüşhane’de gördük ve bu fikre yöneldik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan onaylı kreşi açtık" diye konuştu. 'DAĞLAR FİKİRLERİMİZİ KISITLAMADI' Büyük ticari kaygıları olmadığını, birlikte bir şeylerin başarılabileceğini herkese göstermek istediklerini vurgulayan Karabulut şöyle dedi: "Bizim çok büyük ticari beklentilerimiz yok. Şu anda kreşin geliri giderini karşılıyor, üzerine bir miktar da yatırımcılara maddi destek kalıyor. Bizler burada samimiyetle bir şeyler yapılırsa birlikte her şeyin yapılabileceğini göstermek istedik. Biliyorum ki samimiyet olursa altından kalkılamayacak hiçbir iş yok. Birlik ve beraberlik olursa her şey yapılabilir. Ben insanlardan özellikle şunu bekliyorum: Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler. Gümüşhane iki dağ arasında olabilir ama dağlar fikirlerimizi kısıtlamadı."

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