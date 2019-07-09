13 milyar sterlinlik yatırıma CMA engeli

İlayda Kılıçay / İstanbul, 9 Temmuz (DHA) - Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA), 13 milyar sterlinlik Sainbury’s ve Asda’ya birleşmesine süreçte yaşadıkları anlaşmazlıklardan dolayı 10 yıllık birleşme blokesi koydu.

Kurulun kararına göre, Sainsbury’s 10 yıl boyunca Asda’yı ya da Asda’ya bağlı herhangi bir şirketi satın alamayacak ve Asda ile iş yapan şirketlerlerden hisse satın alamayacak. Aynı kural Asda ve ana şirketi Walmart için de geçerli olacak. Asda’da Sainbury’s ile anlaşma yapamayacak ve şirkete yatırım yapamayacak.

Şirketler kararı bozması için CMA’ya 150 supermarket satmayı önerdi fakat CMA teklifi kabul etmeyerek kararın 9 Haziran 2029’a kadar geçerli olacağını açıkladı.

Sainbury’s ise karar sonrası bu yılın sonuna kadar 400 süpermarket satın almayı hedeflediklerini belirtti.

