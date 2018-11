13. Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

Bu nedenle, bilim ve teknolojide ilerlemek, her şeyden önce bir milli menfaat meselesidir. Finale kalan ve kalmayan, ödül kazanacak olan ve olmayan tüm firmalarımız, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde eşit derecede önemli role sahiptir. Sizlerin teknoloji atılımı için yaptığınız her yatırım, attığınız her adım ve almaya cesaret ettiğiniz her risk, bu güzel ülkenin teknoloji birikimini yukarı taşıyacak."

- "Kuruluşlara 'uluslararası rekabet gücü kazanımı' motivasyonu sağlıyor"

TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD teknoloji geliştirme alanında Türkiye’de sırasıyla kamuyu, kamu-özel sektör iş birliğini ve özel sektörü temsil ettiğini söyledi.

Ultav, bu birliktelik içinde hem devletin kamu temsilcilerinin hem sivil alanın özel temsilcilerinin bir araya geldiğini aktararak, "Teknoloji Ödülleri idealist vizyona sahiptir. Çünkü Teknoloji Ödülleri ulusal düzeyde bir yarışma olmakla birlikte, kuruluşlara 'uluslararası rekabet gücü kazanımı' motivasyonu sağlıyor." diye konuştu.