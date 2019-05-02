Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ülkemizi dönüştürmek için teknolojik fırsatları değerlendirmeliyiz. Bu görevimizi yerine getirirsek hem sanayimiz hem de ülkemiz için büyük imkanlar karşımıza çıkacaktır." dedi. Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) "Sayısallaşma ve Düzenlemelerin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen 13. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı'na videolu mesaj gönderdi. Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde dünyada yeni bir yaşam tarzı ve çalışma şekli oluştuğunu belirten Sayan, mobil internet kullanımının artmasıyla bilgiye daha hızlı ulaşabildiğini söyledi. Sayan, "Bugün internette bir dakikada 150 milyonun üzerinde elektronik posta gönderiliyor, 4 milyondan fazla video seyrediliyor, tek bir arama motorunda 3,5 milyonun üzerinde arama yapılıyor, 350 bin civarında yeni tweet atılıyor, 30 milyondan fazla anlık mesaj gönderiliyor. En büyük e-ticaret sitesinde 265 binden fazla satış yapılıyor, yüz milyonlarca insan aynı anda sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapıyor. Bu rakamlar her geçen gün yükseliyor." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Bağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdı İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

Sayan, Sanayi Devrimi'nden sonra artık teknoloji devriminin yaşandığına dikkati çekerek, insan beyninin tek gıdasının bilgi, bilim ve ilim olduğunu dile getirdi. Ülkelerin kendi yerli ve milli teknolojilerine sahip olması gerektiğini vurgulayan Sayan, şöyle devam etti: "Bakanlık olarak bu hususta üzerimize düşeni yerine getiriyor, kurum ve kuruluşları destekliyoruz ancak taşların yerine oturması için devlet ve kamu kurumlarının yanında özel sektörden de iş birliğine açık olmalarını bekliyorum. Ülkemizi dönüştürmek için teknolojik fırsatları değerlendirmeliyiz. Bu görevimizi yerine getirirsek hem sanayimiz hem de ülkemiz için büyük imkanlar karşımıza çıkacaktır." - "2023 hedefi için durmadan çalışıyoruz" BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023'te en büyük 10 ekonomi arasında olabilmesi ve bilişim teknolojileri sektörünün 160 milyar dolar büyüklüğe ulaşabilmesi için durmadan çalıştıklarını bildirdi. Bu hedef doğrultusunda ülke olarak bilgi teknolojileri alanındaki yarışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Milli Teknoloji Hamlesi" ile katıldıklarını ifade eden Karagözoğlu, tüm iş birliklerine ve ortak çalışmalara kapılarının açık olduğunu söyledi.