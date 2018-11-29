FİNANS

134 kırsal kalkınma projesine 92 milyon lira hibe

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "134 hayvancılık projesine 92 milyon lira hibe vereceğiz. Bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 187 milyon liralık yatırım yapılacak" - "Son 3 ayda 2 bin 266 proje onaylandı. Bu projelere toplam 747 milyon lira hibe sağlanacak ve hibelerle birlikte yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirilecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı'nın (IPARD-II) 3. çağrısı kapsamında 134 hayvancılık projesine 92 milyon lira hibe verileceğini bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD-II 3. çağrı ilanı kapsamında bugün 5. grupta yer alan 134 hayvancılık projesini onaylayarak hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecini başlattıklarını ifade etti.

134 proje kapsamında toplam 92 milyon lira hibe verileceğini aktaran Pakdemirli, bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 187 milyon liralık yatırım yapılacağını belirtti.

- "7 bin yeni istihdam"

Pakdemirli, IPARD-II 3. çağrı kapsamındaki 5. grupla birlikte son 3 ayda 2 bin 266 projenin onaylandığını vurgulayarak, bu projelere toplam 747 milyon lira hibe sağlanacağına ve hibelerle birlikte yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında yatırım yapılacağına dikkati çekti.

Bu tesislerde 7 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını beklediklerinin altını çizen Pakdemirli, TKDK üzerinden kırsal kalkınma projelerini desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
hibe IPARD Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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