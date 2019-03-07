14. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmasında, tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirterek, gelecek dönemlerde bu sektörün öneminin daha da artacağını vurguladı.

Mersin'in, başta narenciye olmak üzere tarım ve hayvancılık açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Elvan, "Mersin olarak tarımsal ürünlerde birçok alanda ilk sıralardayız ama bu bizim için asla yeterli değil. Önemli olan bu tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerinin arttırılması." diye konuştu.

Çiftçilerin gelirlerinin daha fazla arttırılması gerektiğini söyleyen Elvan, "Mersin'imizde tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik çalışmalara başladık. İlk aşamada Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına karar verdik. Bu alanda adımlarımızı attık ve gerekli izinler alındı. Kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yıl da arsa tahsislerimizi yaparak yatırımcılarımızın bu bölgeye yatırım yapmalarını sağlayacağız." ifadesini kullandı.