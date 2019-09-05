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14 milyar liralık yatırıma proje bazlı teşvik

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 09:03 | Son Güncelleme

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana’da desteklenmesine karar verilen 5 yatırıma ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "5 proje için toplam yatırım tutarı 14 milyar lira. Bu projelerle toplam 3 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1,4 milyar dolar katkı yapacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ne kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana'da desteklenmesine karar verilen 5 proje için toplam yatırım tutarının 14 milyar lira olduğunu belirterek, "Bu projelerle toplam 3 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1,4 milyar dolar katkı yapacak." ifadelerini kullandı.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana’da desteklenmesine karar verilen 5 yatırıma ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Varank, 5 proje için toplam yatırım tutarının 14 milyar lira olduğunu bildirdi. Varank, "Bu projelerle toplam 3 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1,4 milyar dolar katkı yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Adana'ya polipropilen üretim tesisi

Proje bazlı teşvikten yararlanan yatırımlardan biri Ceyhan Polipropilen Üretim AŞ tarafından Adana'da hayata geçirilecek. Sabit yatırım tutarı 8 milyar 225 milyon lira tutarındaki projeyle yıllık 450 bin ton kapasiteli polipropilen üretim tesisi kurulacak. Projeyle 590 kişiye ilave istihdam sağlanması öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yatırımla Türkiye için stratejik öneme sahip otomotiv sanayisi, tekstil, ambalajlama ve plastik ürünleri gibi birçok kullanım alanı bulunan plastik ham maddenin üretim kapasitesi artırılacak. Böylece dışa bağımlılığın azaltılması, döviz tasarrufunun sağlanması, Türkiye'nin tüketiminin yerli kaynaklarla karşılanması sağlanacak. Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde yapılacak yatırımın 75 milyon dolar ithalatı önlemesi, 170 milyon dolar da ihracata katkı sağlaması bekleniyor.

- Ankara'da 2 yatırıma teşvik

Ankara'da kurulacak Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin güneş paneli üretim tesisi, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden faydalanacak ikinci yatırım olacak. Toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon lira olan ve yılda 500 MWp kapasiteli fotovoltaik güneş paneli üretim tesisiyle 982 kişiye ek istihdam sağlanacak. Enerjide hem çevreci kaynakların çeşitliliğine hem de arz güvenliğine katkıda bulunacak tesis dışa bağımlılığı azaltacak, ihracatı artıracak. Planlamalara göre, bu yatırım 39 milyon dolarlık ithalatın önlenmesine, 58 milyon dolar da ihracata katkı yapacak.

Ankara'da proje bazlı desteklenecek diğer bir yatırım da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yapılacak 1 milyar 427 milyon lira sabit yatırım tutarına sahip rüzgar tüneli tesisi, 52 kişiye yeni iş kapısı olacak. Türkiye için stratejik öneme sahip savunma, otomotiv ve havacılık sanayi gibi birçok sektöre hizmet verecek rüzgar tüneliyle dışa bağımlılığın azaltılması ve döviz tasarrufunun yanı sıra, rüzgar tüneli test hizmetlerinden faydalanacak firmaların maliyetleri azalacak. Bu yatırım, 96 milyon dolarlık kadar ithalatın önüne geçecek.

- Bursa'ya "çelik" destek

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Bursa'da yapılacak toplam sabit yatırım tutarı 852 milyon lira olan makine, otomotiv, ulaştırma ve enerji sektörlerine yönelik projeyle yüksek vasıflı çeliklerden ve süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünleri üretim tesisi kurulacak. Tesisin yıllık kapasitesi 60 bin ton olacak. Bu tesisle 173 kişiye yeni istihdam sağlanacak.

Tesisten, özellikle vagon aksları, şaftlar, uçak iniş takımları, iş makineleri, hafif ve ağır ticari araç aksları, güç santralleri için türbin şaftları ve türbin kanatçıkları üretiminde ihtiyaç duyulan yarı mamullerin temini gerçekleştirilecek. Bu yatırım, 97,1 milyon dolarlık ithalatı önleyecek, ihracata da 64,7 milyon dolarlık katkı yapacak. Bu kararla mayısta endüstri bölgesi olarak ilan edilen bölgede yatırıma geçiş hızlanacak.

- İHA tesisine teşvik

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından İstanbul'da toplam sabit yatırım tutarı 600 milyon lira olan insansız hava aracı (İHA) ve sistemleri üretim tesisi yatırımı gerçekleştirilecek. Bu tesisle bin 112 kişi yeni bir işe kavuşacak. Son yıllarda özellikle savunma sanayisinin göz bebeği olan İHA'ların yerli ve milli imkanlarla üretilmesiyle dışa bağımlılık azalacak, ihracat artacak, cari açığın kapanmasına katkı sağlanacak. Bu yatırımla 393 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve ihracata 413 milyon dolarlık katkı verilecek.

- Proje Bazlı Teşvik Sistemi

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, ithalat bağımlılığını azaltma, nitelikli iş gücünün istihdamına öncülük etme, arz güvenliği sağlama, teknolojik dönüşümü gerçekleştirme ve yenilikçi, Ar-Ge yoğun, katma değeri yüksek projeleri desteklemek gibi 5 ana hedefle 2016 yılında hayata geçirilmişti.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile bugüne kadar savunma sanayi teknolojileri, tıbbi cihaz sağlık teknolojileri, petro kimya ve entegre metalürji yatırımı alanlarında 40 milyar lira tutarında 19 proje için destek kararı alınmıştı.

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