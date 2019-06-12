14. Uluslararası Turunçgil Kongresine doğru

MERSİN (AA) - Mersin'de 8-13 Kasım 2020'de düzenlenecek 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalar ile web sitesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtım programında yaptığı konuşmada, yetiştirilen ürünlerde her zaman en iyisinin, en kalitelisinin üretilmesi gerektiğini söyledi.

Dijital çağda ürünlerin ilaçsız, kalıntısız üretilip dünya pazarına sunulması gerektiğini anlatan Aktaş, "Bakanlık olarak ürünlerin kalitesinin artırılması için her zaman çalışmalarımız devam edecek. Ürünleri kalıntısız, insan sağlığına en uygun şekilde ürettiğimiz sürece eminin dünyadaki tüm pazarlardan buraya gelip talep edecekler diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Aktaş, 2020'de düzenlenecek kongrenin hem tarım hem de turizm açısından etkili olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir de yaş meyve sebze ve turunçgil sektörünün Türkiye ekonomisinde büyük öneme sahip olduğunu söyledi.