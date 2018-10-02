FİNANS

15 bin TL'lik kredi desteği ile kendi işinin patronu oldu

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) 15 bin TL'lik kredi desteğiyle ilçe merkezinde iş yeri açan 2 çocuk annesi Neziha Ünal (45) kendi işinin patronu oldu.

15 bin TL'lik kredi desteği ile kendi işinin patronu oldu

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) 15 bin TL'lik kredi desteğiyle ilçe merkezinde iş yeri açan 2 çocuk annesi Neziha Ünal (45) kendi işinin patronu oldu.
8 yıldan bu yana başkalarına ait iş yerlerinde bulaşıkçılık başta olmak üzere değişik işlerde işçi olarak çalışan Ünal, 2 yıl önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığı ilk 2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli, faizsiz 15 bin TL'lik kredi desteğiyle 4 Eylül Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nde kiraladığı 10 metrekarelik bir dükkanda erkek ve kadın iç çamaşırı, çorap, şal ve yazma gibi ürünler satarak kendi işinin patronu oldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığı 15 bin TL'lik kredinin hayatını değiştirdiğini belirten Neziha Ünal, "Eşimden boşandıktan sonra iki çocuğumla ortada kaldım. Bir süre ilçede başkalarına ait lokantalarda bulaşıkçılık başta olmak üzere değişik işlerde çalıştım. Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kredi verdiğini öğrendim. Kaymakamlığa başvurdum. Muhtaç durumda olduğum için verilen bu kredi ile iş sahibi oldum. İşlerim de iyi gitti. Buradan kazandığım para ile çocuklarımı hem büyüttüm hem de okuttum. 25 yaşındaki kızım öğretmen oldu. 23 yaşındaki oğlum da Simav Meslek Yüksekokulu'nun Bankacılık Bölümü'nü bitirdi, KPSS'ye hazırlanıyor. SYDV'nın 15 TL'lik kredisi hayatımızı değiştirdi. Kendime öz güvenim geldi" dedi.
'BU İŞE GÖZÜM KARA GİRDİM'
Bu işle ilgili bir hayali bulunmadığını ve gözü kara bir şekilde işe başladığını belirten Ünal, "Bulaşıkçılıktan sonra insanın kendisine ait bir işinin olması ve kendi işinin patronu durumuna gelmesi çok güzel bir duygu. Şimdi işime dört elle sarılıyorum. İş yerini sabah erken açıp akşamları da geç kapatıyorum. Allah'ıma çok şükür, eş dost sayesinde işlerimde çok iyi. Kimseye muhtaç olmadan geçiniyoruz" diye konuştu.

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15 bin TL'lik kredi desteği ile kendi işinin patronu oldu15 bin TL'lik kredi desteği ile kendi işinin patronu oldu

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