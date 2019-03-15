FİNANS

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 16:09 | Son Güncelleme

TSE Başkanı Adem Şahin: - "TSE, tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamaya yönelik önemli görevleri yerine getirmektedir"

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "TSE, tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamaya yönelik önemli görevleri yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.

Şahin, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletlerin (BM) 1985'te aldığı kararla söz konusu günün kutlandığını belirtti.

Dünya Tüketiciler Günü'nün tüm dünyada tüketici haklarının daha ileriye götürülmesi, farkındalık oluşturulması ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Şahin, tüketicilerin haklarının korunması konusunda Anadolu'da köklü gelenekler bulunduğuna dikkati çekti.

Şahin, 12'nci yüzyıldan itibaren Anadolu'da faaliyet gösteren ahilik teşkilatının işleyişinin üretimin kalitesine ve imalattan tüketime belli standartların korunmasına dayandığını kaydederek, 16'ncı yüzyılda 2. Bayezid devrine ait Bursa, İstanbul ve Edirne İhtisab kanunnamelerinin dünyada bugünkü anlamda oluşturulan ilk yazılı standartlardan olduğunu ve tüketici haklarını koruyan kanunlar olarak bilindiğini ifade etti.

TSE'nin, standardizasyon ve marka sistemiyle, tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı haline geldiğinin altını çizen Şahin, "Tarihindeki köklü geleneklerinden de güç alarak 65 yıldır standardizasyon, belgelendirme, test ve deney konularında hizmet veren TSE, tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamaya yönelik önemli görevleri yerine getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hizmetlerimize güven ve kalite ekseninde devam edeceğiz"

Şahin, TSE markasının tüketiciler tarafından bilindiğini, kalite ve güvenin garantisi olarak algılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Enstitümüz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketicilerimizin beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla, tüm hizmetlerine ulusal, uluslararası standartlar ve tüketicilerin bir ürün ve hizmetten beklediği asgari şartlar olan güven ve kalite ekseninde devam edecektir. Enstitümüzün gerek vatandaşlarımızla gerek paydaşlarımızla gerekse bizden hizmet alan firmalarımızla etkili, hızlı bir iletişim ağı oluşturabilmesi ve süreçlerle ilgili öneri, soru, sorunların en kısa sürede cevaplandırılabilmesi adına, müşterilerimizin kullanımına açık bir 'Bilgilendirme Merkezi' kurulmuştur."

TSE'ye iletilen şikayetlerin üreticilere aktarıldığını ve bu şikayetlerin giderilmesine yardımcı olunduğunu bildiren Şahin, "Enstitü olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hizmet şemsiyesi altında, 'Yüksek kalite tek standardımız' şiarıyla hizmetlerimizi sürdüreceğimizi vurguluyor, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü ve 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Mart Dünya Tüketiciler Günü TSE Başkanı Adem Şahin

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