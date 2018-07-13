"15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'ne ilişkin, "Türkiye’nin istikrarına, ekonomisine ve hukuk devletine büyük zarar vereceğine inandığımız 15 Temmuz darbe girişimini bugün bir kez daha kınıyor ve benzeri girişimlerin bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz." açıklamasını yaptı. Erdem, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınladı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği olarak, 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye'deki demokratik anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit ve gazi olan vatandaşları bir kez daha şükranla andıklarını belirten Erdem, "Ülkemizin 15 Temmuz’da karşı karşıya kaldığı darbe girişimi, Türk halkının birlik ve beraberlik içinde harekete geçmesiyle, başarısızlıkla sonuçlanmış, böylece Türkiye, anayasal düzene ve hukuk devletine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. YASED olarak, hukuk devletini ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik her türlü müdahalenin karşısındayız." değerlendirmesini yaptı.

Erdem şunları kaydetti: "Türkiye’nin istikrarına, ekonomisine ve hukuk devletine büyük zarar vereceğine inandığımız 15 Temmuz darbe girişimini bugün bir kez daha kınıyor ve benzeri girişimlerin bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz. Toplumumuzun hemen hemen tüm kesimlerinin, anayasal sistemin ihlaline itirazlarını yüksek sesle dile getirmesi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler ile insan haklarına bağlılıklarını ortaya koyması ülkemizin geleceği açısından bizlere güven vermektedir. Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletini daha da güçlendirecek adımların önü açıktır ve bu yönde kat edilecek mesafe, uluslararası doğrudan yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini daha da artıracaktır." \ - "Daha fazla üretim ve istihdam hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" 15 Temmuz’da yaşanan vahim olayların ardından gerekli önlemlerin hızla alınarak, üretimin, ekonominin ve finansal sistemin hiç sekteye uğramadan işlemeye devam etmesinin Türkiye'nin krizlere karşı dayanıklılığının kanıtı olduğunu ifade eden Erdem, "Dün olduğu gibi bugün de Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesine ve bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan uluslararası doğrudan yatırımların artırılması için hükümetimize destek olmaya, daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve istihdam hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğine inanıyoruz ve bu inancımızı uzun vadeli yatırım perspektifimizi koruyarak göstermeyi sürdüreceğiz." diye devam etti.