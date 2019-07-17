FİNANS

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Kimse, bu destanın itibarına halel getirme cüretinde bulunmasın. Bizim mukaddesatımız, bizim tarihimiz, bizim acılarımız birilerinin istismar siyasetinin oyuncağı değildir, bu böyle bilinmelidir" - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan millet tankları kovalayıp, tarladaki bir yıllık alın terini ateşe vererek ve demokrasisine sahip çıkarak söz konusu vatan olduğunda yapabileceklerini tüm dünyaya gösterdi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kimse, bu destanın itibarına halel getirme cüretinde bulunmasın. Bizim mukaddesatımız, bizim tarihimiz, bizim acılarımız birilerinin istismar siyasetinin oyuncağı değildir, bu böyle bilinmelidir." dedi.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Konferansı"nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un 3'üncü yıldönümünde, birlik ve beraberlik içerisinde böyle bir zaferi kutlamak için bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Devletin emanet ettiği silahları, tankı ve tüfeği millete ve devlete çevirecek kadar gözü dönen FETÖ ihanet şebekesinin gerçekleştirdiği darbe girişiminin hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Pakdemirli, TBMM'yi, Özel Harekat Daire Başkanlığını, MİT'i, Cumhurbaşkanlığı Külliye'si gibi devlet ve millete ait mekanları bombalayan, vatandaşa ve polise kurşunlar yağdıran ihanet çetesinin hain kalkışmasının halkın iradesi ve dirayeti ile hezimete uğratıldığını anımsattı.

Pakdemirli, Türkiye'nin 100 yıl boyunca cunta, darbe, postmodern darbe, muhtıra, e-muhtıra, bildiri ve kalkışma gibi acı tecrübelerle sarsıldığını ifade ederek, 15 Temmuz'un bir darbe girişimi kadar, bir işgal girişimi olduğunu belirtti.

Artık 2023 vizyonu, 2053 hedefi ve 2071 idealinin temenni olmaktan çıktığını, gerçekçi adımlar olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Bizim, 15 Temmuz gecesinde, meydanlara koşan gençlerimiz vardı. Bu gençlik, 27 Mayıs 1960 darbesini, 12 Mart 1971 darbesini, 12 Eylül 1980 darbesini görmedi, bilmedi. Fakat 15 Temmuz 2016 gecesinin kaderini, bu gençlik tayin etti. İşte, 15 Temmuz'u farklı kılan, o karanlık gecenin kaderini tayin eden gençlerdir. Geleceğimiz olan gençlerimizdir." diye konuştu.

Pakdemirli, Türkiye'nin bu noktaya çok uzun, çok yorucu ve bedeli çok ağır bir mücadelenin sonunda geldiğini belirterek, milletin, darbecilerin, cuntacıların, kuklaların kendisine ve ülkesine neler yapabileceğini geçmiş tecrübelerinden bildiğini ifade etti.

Bir darbenin ülkeyi en az 20 yıl geri götürdüğünü, ülkenin geleceğinin altına döşenmiş bir dinamit olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bu ortak idrak ve imanla böyle bir teşebbüsün bir daha akıllardan bile geçmesine izin ve imkan verilemeyeceğini söyledi.

- "Bakanlık olarak sorumluluğumuz iki kattır"

Pakdemirli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan millet tankları kovalayıp, tarladaki bir yıllık alın terini ateşe vererek ve demokrasisine sahip çıkarak söz konusu vatan olduğunda yapabileceklerini tüm dünyaya gösterdi." şeklinde konuştu.

15 Temmuz'un bu vatanın sahiplerinin kim olduğunu gösterdiğini dile getiren Pakdemirli, "Bu meydanlar, o gece çok şey gördü. Candan geçen tenler, canandan geçen serler, evlattan geçen erler gördü. Kimse, bu destanın itibarına halel getirme cüretinde bulunmasın. Bizim mukaddesatımız, bizim tarihimiz, bizim acılarımız birilerinin istismar siyasetinin oyuncağı değildir, bu böyle bilinmelidir." dedi.

Bakanlık olarak stratejik önemde olduklarını belirten Pakdemirli, "Suyumuz, bitkilerimiz, toprağımız, ormanlarımız, hepsinin vitrini Tarım ve Orman Bakanlığıdır. Milli varlığımıza değer katmak, her birimizin vatandaş olarak elbette ki borcudur. Ancak bizim sorumluluğumuz iki kattır. Biz, bununla ayrıca sorumluyuz da. Dolayısıyla unutmayacağız. Biz bir cennette yaşıyoruz ve cennetin talibi çok olur. Bunun için güçlü olmak, güçlü durmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Pakdemirli, her zaman demokrasinin yanında olunması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlikte, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya ve 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nın girişinde tankın önüne yatan Gazi Metin Doğan da birer konuşma yaptı.

Bakan Pakdemirli, etkinliğe katılan 15 Temmuz gazi ve şehit yakınlarına plaket takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Orman Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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