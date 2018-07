15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "15 Temmuz’da sahneye çıkıp hainlere hak ettikleri dersi veren bu ülkenin yiğit ve cesur insanları gibi hepimiz, fert fert, her an tetikte, her an vatan nöbetinde olmak zorundayız." dedi.

Üstün basiretiyle Türk Milleti'nin bunu gördüğünü, hain Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini, canı pahasına püskürttüğünü belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Püskürtmekle kalmamış tarihin çöplüğüne doğru fırlatmıştır. Bu halk,15 Temmuz’da ülkesine sahip çıktı, devletine sahip çıktı, meclisine sahip çıktı, seçilmiş hükümete sahip çıktı, Türkiye’yi yeni bir yüzyıla taşıyan seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktı. Ancak, şunu unutmamalıyız ki, ‘Su uyur, düşman uyumaz.’ Millet olarak hiçbir zaman rehavete kapılmadan, Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyen, halkın iradesi üzerine irade koymak isteyenlere karşı her an tetikte olmak zorundayız. 15 Temmuz’da sahneye çıkıp hainlere hak ettikleri dersi veren bu ülkenin yiğit ve cesur insanları gibi hepimiz, fert fert, her an tetikte, her an vatan nöbetinde olmak zorundayız. Elimiz işte, gözümüz ufukta… Türkiye’nin ekonomik cephesinde de nöbetteyiz. Her günü 15 Temmuz, her yeri Şehitler Köprüsü bilmek zorundayız. Dosta düşmana ifade etmek isterim ki, İstanbul Ticaret Odası, bu vatan nöbetinin en güçlü parçası olarak her an vazife başında, her an tetiktedir. Türkiye’nin seçilmiş lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız."