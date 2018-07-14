Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa iş dünyası olarak, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine rağmen gerek üretim gerekse de ihracat noktasında yeni başarı hikayelerine imza attık. Daha güçlü yarınları inşa etmek, kentimizi ve ülkemizi hak ettiği konuma taşımak için çok daha kararlı ve azimliyiz." ifadesini kullandı.

Burkay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, destansı bir mücadeleyle karanlık odakların planlarını alt üst eden milletin kahraman evlatlarını saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma hedefinden ve bu yöndeki adımlarından rahatsız olanların darbe girişiminin baş mimarları olduğunu aktaran Burkay, "Birçok ülkenin tarih sahnesinden silinmesine neden olacak zorlu sınavlardan vatanını seven evlatlar sayesinde güçlenerek çıktık. Allah’a şükürler olsun ki birbirimize kenetlenerek ve her zamankinden daha çok çalışarak karanlık odakların oyunlarını boşa çıkarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.