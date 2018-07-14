FİNANS

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 15:24 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Bursa iş dünyası olarak, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine rağmen gerek üretim gerekse de ihracat noktasında yeni başarı hikayelerine imza attık. Daha güçlü yarınları inşa etmek, kentimizi ve ülkemizi hak ettiği konuma taşımak için çok daha kararlı ve azimliyiz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa iş dünyası olarak, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine rağmen gerek üretim gerekse de ihracat noktasında yeni başarı hikayelerine imza attık. Daha güçlü yarınları inşa etmek, kentimizi ve ülkemizi hak ettiği konuma taşımak için çok daha kararlı ve azimliyiz." ifadesini kullandı.

Burkay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, destansı bir mücadeleyle karanlık odakların planlarını alt üst eden milletin kahraman evlatlarını saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma hedefinden ve bu yöndeki adımlarından rahatsız olanların darbe girişiminin baş mimarları olduğunu aktaran Burkay, "Birçok ülkenin tarih sahnesinden silinmesine neden olacak zorlu sınavlardan vatanını seven evlatlar sayesinde güçlenerek çıktık. Allah’a şükürler olsun ki birbirimize kenetlenerek ve her zamankinden daha çok çalışarak karanlık odakların oyunlarını boşa çıkarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü ekonominin bağımsız Türkiye'nin teminatı olduğuna dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"Türkiye, ekonomide son 15 yıllık süreçte tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdi. İhracat, 35 milyar dolarlardan 160 milyar doları aşan rekor seviyelere ulaştı. Savunma sanayisinde yüzde 20 seviyelerinde olan yerlilik oranı, yüzde 70'lere kadar yükseldi. Bu topraklarda onurlu ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, şehitlerimizin ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir. Bursa iş dünyası olarak, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine rağmen gerek üretim gerekse de ihracat noktasında yeni başarı hikayelerine imza attık. Daha güçlü yarınları inşa etmek, kentimizi ve ülkemizi hak ettiği konuma taşımak için çok daha kararlı ve azimliyiz."

Burkay, Bursa iş dünyası olarak şehitlerin emaneti olan ailelerine ve gazilere karşı minnet borcunu bir nebze de olsa ödeyebilme arzusu taşıdıklarını, bir kahramanlık destanı olan 15 Temmuz'u asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını da sözlerine ekledi.

PARTNERÖlüyü gömmeden önce halden hale soktular! Ölüyü gömmeden önce halden hale soktular!
Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildiSani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi
Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyorGelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BTSO bursa

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyor

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.