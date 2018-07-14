FİNANS

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Ziraat odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 5 milyona yakın üyesiyle daima demokrasinin yanında olmuş ve darbelere karşı durmuştur" - "Bu ülkenin temel direği olan çiftçimiz, birlik ve beraberliğin de teminatıdır. Çiftçimizin, bu görevini her zaman yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmasın"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ziraat odaları ve TZOB'un 5 milyona yakın üyesiyle daima demokrasinin yanında olduğunu ve darbelere karşı durduğunu bildirdi.

Bayraktar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, milletin kararlılığıyla defedilen 15 Temmuz 2016'daki ihaneti ve hain saldırıyı unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını belirtti.

Darbe girişiminin alçak bir saldırı olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Ziraat odaları ve TZOB, 5 milyona yakın üyesiyle daima demokrasinin yanında olmuş ve darbelere karşı durmuştur. Bu ülkenin temel direği olan çiftçimiz, birlik ve beraberliğin de teminatıdır. Çiftçimizin, bu görevini her zaman yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmasın." ifadesini kullandı.

Bayraktar, her zaman Türkiye'nin ekonomik ve demokratik gelişimini engellemek isteyenlerin karşısında duracaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, demokrasisi, hukuk sistemi, ekonomisi, güçlü kurum ve kuruluşları, devleti ve milletiyle sürekli ilerleyecek, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkacaktır. Kimse bunu engelleyemeyecektir. Çiftçimiz de bu hedefin sonuna kadar savunucusu olacaktır. Gücünü milletten alan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır."

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildiSani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi
Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyorGelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odaları Birliği

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Sani Şener ulaştırma sektöründe en iyi CEO seçildi

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Bir yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

Fındıkta hasat erken başlıyor

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyor

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içiyor, gösteriler devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.