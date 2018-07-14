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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 17:27 | Son Güncelleme

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: - “15 Temmuz gecesi Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından biridir. O gece millet hâkimiyetin kayıtsız şartsız kendisinde olduğunu gösterdi”

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, “15 Temmuz gecesi Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından biridir. O gece millet hâkimiyetin kayıtsız şartsız kendisinde olduğunu gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Kopuz, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ikinci yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ali Kopuz, darbe girişimini ve düzenleyenleri lanetleyerek, “15 Temmuz gecesi Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından biridir. O gece millet hâkimiyetin kayıtsız şartsız kendisinde olduğunu gösterdi.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası olarak o gece ilk tepki veren kuruluşlardan biri olduklarını anımsatan Kopuz, şunları kaydetti:

“Bu gece Türkiye'nin demokrasi geleneğine kastedilmiştir. Evde durma zamanı değil. Sokağa çıkıyoruz’ dedik. Bu asil millet o gece onurunu çiğnetmedi. Tek yürek olup, darbenin karşısında dimdik durarak hâkimiyetin kayıtsız şartsız kimde olduğunu gösterdi. Türk demokrasisi o gece rüştünü ispat etti. Bugün hapishanelerde çürüyen alçakların akıbeti benzer girişimlerin önünü kesecek en büyük engeldir ve inşallah öyle de kalacaktır.”

15 Temmuz gecesinin en önemli anının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milleti sokaklara çağıran konuşması olduğunu, Türk milletinin 15 Temmuz’da adeta ikinci bir kurtuluş savaşı verdiğini belirten Kopuz, “O geceyi torunlarımıza gururla ve ibretle anlatacağız. O alçak kâinat şerefsizinin beyinlerini yıkadığı katil sürüsü ve diğer işbirlikçileriyle tezgâhladığı oyununun bozulduğu geceden sonra yaşananlar ne kadar büyük bir tehlike atlattığımızı daha net bir biçimde ortaya koymuştur.” değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, bu asil milletin her türlü oyunu bozmaya kadir olduğuna işaret ederek şunları aktardı:

“Türk Milleti iki yıldır süren saldırıları da basiret ve sağduyusuyla atlatmayı başarmıştır. Ne ekonomik büyümemiz yavaşlamış ne de Türkiye’yi şahlandıracağına inandığımız Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçişimiz engellenebilmiştir. Biz inanırız ki, 'Onlar tuzak kurar, Allah da tuzaklarını başlarına geçirir' ve 'Şüphesiz Allah iyi ve erdemli olanların yanındadır.' 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit ve gazi olan asil milletimizin asil mensuplarına borcumuzu ödememiz mümkün değildir. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum. Onlar sadece bir avuç alçağı hezimete uğratmadı, aynı zamanda İslam dünyasının lideri Türkiye’nin geleceğini kurtardı.”

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İSTİB

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