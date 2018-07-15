Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, iletişimin, ekonomik ve sosyal refaha katkısının yanında ülkelerin milli güvenliği açısından da hayati öneme sahip olduğunu belirterek, bunun en canlı örneğinin 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşandığını bildirdi.

Sayan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da zihinlerde derin izler bırakan, tarihte görülen birçok saldırı ve darbe girişimlerinden çok daha alçak ve sinsi bir ihanetin açığa vurulduğuna dikkati çekti.

İletişimin, ekonomik ve sosyal refaha katkısının yanında ülkelerin milli güvenliği açısından da hayati öneme sahip olduğunu aktaran Sayan, bunun en canlı örneğinin 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşandığını ifade etti.

Sayan, hain saldırının milletin feraseti ve kararlılığı ile bertaraf edildiğine dikkati çekerek, "Özgürce yaşam hakkımızı elimizden almayı hedefleyen darbe girişiminin 2'nci yılı. Bugün gelinen noktada hem bu ihanetin büyüklüğünü hem de milletimizin yazdığı destanın hikayesini herkes daha iyi anlıyor. " değerlendirmesinde bulundu.