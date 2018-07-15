Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz'un, Türkiye için olduğu kadar, yeryüzündeki tüm mazlum, mağdur milletler için ilham kaynağı, zulme başkaldırının, direnişin ve zaferin timsali olduğunu bildirdi.

Bakan Varank, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016 Cuma akşamı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan ve 40 yılı aşkın süre boyunca sinsi virüs gibi ordu içinde yuvalanan Fetullahçı teröristlerin kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını anımsatan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur ve dirayetli duruşu, milletini sokağa çağırması, aziz milletimizin de bu çağrıya anında cevap vererek sokaklara akın etmesi, mermilere, zırhlı araçlara, tanklara, helikopter ve uçaklardan atılan bombalara gövdesini siper etmesi sayesinde alçak darbe girişimi durduruldu." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un, aziz milletin uzun ve kutlu yolculuğunda en önemli zafer sayfalarından biri olarak şanlı Türk tarihindeki yerini aldığını belirten Varank, 15 Temmuz'un, Türkiye'nin 21. yüzyıldaki şahlanışının adı olduğunun altını çizdi.