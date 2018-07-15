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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "15 Temmuz, Türkiye için olduğu kadar, yeryüzündeki tüm mazlum, mağdur milletler için ilham kaynağı, zulme başkaldırının, direnişin ve nihayet zaferin timsali olmuştur" - "Türkiye'de darbeler dönemi 15 Temmuz'la birlikte kapanmıştır" - "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz'un, Türkiye için olduğu kadar, yeryüzündeki tüm mazlum, mağdur milletler için ilham kaynağı, zulme başkaldırının, direnişin ve zaferin timsali olduğunu bildirdi.

Bakan Varank, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016 Cuma akşamı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan ve 40 yılı aşkın süre boyunca sinsi virüs gibi ordu içinde yuvalanan Fetullahçı teröristlerin kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını anımsatan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur ve dirayetli duruşu, milletini sokağa çağırması, aziz milletimizin de bu çağrıya anında cevap vererek sokaklara akın etmesi, mermilere, zırhlı araçlara, tanklara, helikopter ve uçaklardan atılan bombalara gövdesini siper etmesi sayesinde alçak darbe girişimi durduruldu." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un, aziz milletin uzun ve kutlu yolculuğunda en önemli zafer sayfalarından biri olarak şanlı Türk tarihindeki yerini aldığını belirten Varank, 15 Temmuz'un, Türkiye'nin 21. yüzyıldaki şahlanışının adı olduğunun altını çizdi.

Varank, 15 Temmuz'un, tarihi şan ve şerefle yazılan millet için yeni bir iftihar vesikası olduğuna dikkati çekerek, Türkiye için olduğu kadar, yeryüzündeki tüm mazlum, mağdur milletler için ilham kaynağı, zulme başkaldırının, direnişin ve zaferin timsali olduğunu kaydetti.

"Ne 15 Temmuz'daki alçak terör saldırısının ne de o gece elde ettiğimiz muhteşem zaferin unutulmasına ve unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Varank, milli iradeye, seçilen Cumhurbaşkanına ve Meclis'e, nereden gelirse, kimden gelirse gelsin, hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağını bildirdi.

Türkiye'de darbeler döneminin 15 Temmuz'la kapandığını vurgulayan Varank, demokrasinin sarsılmaz bir güç kazandığını belirtti.

- "Mücadelemiz devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden inşa edilen devlet sistemiyle milli iradenin güç kazandığını, demokrasinin sağlam ve sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Buradan geriye dönüşe en başta aziz milletimiz göz yummayacaktır.

Şunu özellikle vurgulamak isterim ki 15 Temmuz kanlı darbe girişimine kalkışan alçak Fetullahçı teröristlere ve FETÖ terör örgütüne hukuk içinde hesap sorulmaktadır ve sorulacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle FETÖ'nün inine girilmiştir. Fetullah Gülen ve suç ortakları, hangi ülkeye kaçmış olurlarsa olsunlar, nerede saklanırlarsa saklansınlar, er ya da geç yaptıklarının hesabını verecek, cezasını çekeceklerdir.

Şehitlerimizin aileleri müsterih olsunlar, gazilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek.

2. sene-i devriyesi vesilesiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü'nün kutlu, mübarek olmasını diliyorum. Başta, şehadetiyle iftihar ettiğimiz, ailemizin gözbebeği Prof. Dr. İlhan Varank olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız.

Bu vesileyle aziz ve kahraman milletimizi tekrar saygıyla selamlıyorum."

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fetö Mustafa Varank

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