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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2018 13:03 | Son Güncelleme

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı ortak açıklamasından: - "Türkiye’nin sivil toplumu olarak, 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü bu büyük mücadeleyi hatırladıkça, geleceğe olan güvenimiz artıyor. Bizler her zaman milletimizin tarafındayız, demokrasimizi savunmaya devam edeceğiz" - "Darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan ettik, Türkiye Cumhuriyeti'ni milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez"

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadında yer alan 8 sivil toplum örgütü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ortak açıklama yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamada, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyeleri Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), TOBB ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili ortak mesajı paylaşıldı.

Devletlerin ve milletlerin tarihlerinde, geleceklerine yön veren, kritik dönüm noktaları bulunduğu ve 15 Temmuz'un da Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir milat olduğu ifade edilen açıklamada, o gece milletin kaderinin belirlendiği, millet olma bilincinin tazelenlendiği ve bundan sonra hiçbir şeyin 15 Temmuz öncesi gibi olmayacağı belirtildi.

15 Temmuz'un darbenin ötesinde bir işgal girişimi ve Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkenin karşılaştığı en büyük tehlike olduğu hatırlatılan açıklamada, "Geçmişte yaşanan darbelerin ve demokrasimize yönelik müdahalelerin zulmünü ve utancını yaşayan milletimiz, bir daha böyle bir zillete asla rıza göstermeyeceğini, hakimiyetin asıl sahibinin vesayetçi zihniyetler değil, milletin kendisi olduğunu ilan etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türk milletinin cesareti ve ferasetiyle bu büyük belayı durdurduğuna işaret edilerek, Çanakkale'deki, Kurtuluş Savaşı'ndaki eşsiz ruhun yeniden ortaya konulduğu belirtildi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve medyanın kararlı duruşlarıyla "destan" yazdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizi şer odaklarının piyonlarına teslim etmedik, hainlere geçit vermedik, ihanete 'dur' dedik. Demokrasimizin, kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik. Darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan ettik, Türkiye Cumhuriyeti’ni milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez. Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik. Bu hain darbe girişimine karşı mücadeledeki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, her birini saygıyla ve minnetle anıyoruz. Öte yandan buradan yurt dışındaki muhataplarımıza ve siyasetçilere sesleniyoruz. Kaynağı ne olursa olsun, darbe ve terör bir insanlık suçudur. Başta FETÖ olmak üzere, terör örgütlerinin tamamına karşı mücadelede, dost ve müttefik devletlerden desteklerini bekliyoruz. İftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz. Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz, Türkiye'nin sivil toplumu olarak, 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü bu büyük mücadeleyi hatırladıkça, geleceğe olan güvenimiz artıyor. Bizler her zaman milletimizin tarafındayız, demokrasimizi savunmaya devam edeceğiz. FETÖ'nün kirli yüzünü ortaya koyan hain darbe teşebbüsüne o gece kararlılıkla karşı durduğumuz gibi o günden bugüne de devletimizin mücadelesine destek verdik, vereceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak, Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacağız."

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ) Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAM Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı

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