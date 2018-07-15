15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle 15 Temmuz gibi bir günü bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömeceğiz. Ama asla unutmayacak ve unutturmayacağız." dedi. Turhan, TÜRKSAT'ta düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na katıldı. Anma etkinliğinde konuşan Turhan, 15 Temmuz demokrasi şehitleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın yad edildiği bugünde demokrasi şehitlerinin aziz hatırasına sahip çıkanlara teşekkür etti. 15 Temmuz şehitlerini ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle anan Turhan, "Bundan 2 yıl önce 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimini durduran şehitlerimiz ve gazilerimizle canları pahasına tanklara ve bombalara karşı dikilen tüm vatandaşlarımız yeni bir dönem başlatmıştır. Aziz milletimizin demokrasiye olan inancı ve duyarlılığıyla büyüklüğüne yaraşır biçimde hareket ederek tarihimizin gurur dolu sayfalarına adeta destan yazarak yenisini eklemiştir. Dünyada emsali olmayan bir maneviyatla milli birliğimiz ve irademiz üzerinde gerçekleştirilen karanlık oyunları bozmuştur." ifadelerini kullandı.

O gece halkın savaş uçaklarıyla bombalandığını, tanklarla ezildiğini ve helikopterlerle üzerlerine mermi yağdırıldığını anımsatan Turhan, "Ancak sanmayın ki ateş düştüğü yeri yakmadı sadece. Attıkları bombalar yüreğimize düştü, tanklar içimizi ezdi." dedi. Turhan, bu vatan ve millet için canını feda etmenin bir karşılığı olduğunun altını çizerek, "O gün kurşunların ve hainlerin karşısında durarak şehadete yürüyen 251 şehidimiz arasında Ahmet Özsoy ve Ali Karslı sayesinde, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Binali Yıldırım'ın sözleriyle televizyonda yankılandı. 15 Temmuz gecesi, buradaki şehitlerimiz sayesinde bu kurumun ne kadar değerli olduğunu halkımız öğrenmiş oldu. Onlar sayesinde yayınlar aksamadan insanlarımız doğru bilgilendi. Bu bilgilendirme ışığında ve doğrultusunda milletimiz iradesine sahip çıkmış, sokağa, meydanlara inmiş 'Ben Cumhurbaşkanı'mızın, irademizin temsilcisi olan TBMM'nin yanındayım demiştir.' Bu konuda ülkemizin huzurunun devam etmesi adına TÜRKSAT'ımız başarılı bir sınav vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin gösterdiği cesaret sayesinde Türkiye'nin yolunun 15 Temmuz öncesinde daha açık, daha aydınlık olduğunu vurgulayan Turhan, bunun 15 Temmuz'dan sonra geçen son iki yılda çok iyi görüldüğünü söyledi. Turhan, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde ve son Başbakan Binali Yıldırım'ın yönetiminde 2 yılda birbirinden büyük projelerin temelinin atıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Dünyanın en geniş köprüsü unvanına sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli hizmete girdi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı. Dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul'un yeni havalimanına uçak indi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın birinci en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli hizmete açıldı. Uluslararası Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu projesi hizmete alındı. 5 binin üzerinde şantiyede çalışmalarımız devam ediyor. Gemilerimiz denize iniyor. Milli motorumuz, vagonumuz üretiliyor ve ihraç ediliyor. Ülkemizin aydınlık yarınları için birbirinden önemli hizmetler bir bir hayata geçiyor. Şehitlerimizin bize bıraktığı emaneti yere düşürmemek için dur durak demeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam ediyoruz. Canı gönülden inanıyorum ki sizlerle birlikte olduğumuz sürece de onların bize bıraktığı bu emanet asla yere düşmeyecek. Bizler de onlar gibi canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle 15 Temmuz gibi bir günü bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömeceğiz. Ama asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."