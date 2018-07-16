İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Maalesef halen tüm kamu-özel sektör kurumlarımızda, hainlerin, kriptoların uzantıları devam ediyor. Devletimiz 'Nefes alışlarına kadar enselerindeyiz.' diyor, mutlaka gereken cevapları en ağır şekilde verecek. Maalesef darbe davalarında ve diğer konularda, darbeci hainlerin davranışlarında, o FETÖ haininin halen tamamen çökertilmediğini, izlerini görüyoruz." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Borsa İstanbul'da, bugün şehit ve gaziler için tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programa 15 Temmuz şehitlerinden Fatih Satır'ın annesi Melek Satır, babası Turan Satır, diğer şehit yakınları, gaziler, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, Borsa İstanbul yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.