Açıklamada "Türkiye’nin siyaset ve ekonomi alanında dünyada sergileyebileceği gücün en etkin kaynakları, demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler toplumu olma nitelikleridir. Bu niteliklerden vazgeçmeyeceğini belirterek, 15 Temmuz’da hayatı pahasına ortaya koyan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. TÜRKONFED olarak her zaman söylediğimiz gibi 'Güçlü Toplum, Güçlü Ekonomi, Güçlü Demokrasi ve Güçlü Türkiye' için ortak ve evrensel değerler çerçevesinde, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün üçüncü yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada "15 Temmuz’da hayatı pahasına ortaya koyan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

Kopuz, Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı püskürterek demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe boyun eğmeyeceğini kanıtladığını belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. Darbe heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde olabileceklerin önüne set çekildi.

100 sene önce kahraman ecdadımız 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek İstiklal Harbinin adeta ilk kıvılcımını yakmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi aynı ilkeyle ve birlikte hareket eden Türk Milleti bir büyük felaketin önüne geçmiş oldu. "

