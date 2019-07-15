15 Temmuz kahramanları TÜRKSAT yerleşkesinde anıldı

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işareti ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın talimatıyla harekete geçen TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesindeki 54 personel bu silahlı, alçak tecavüze vücutlarını siper ettiler. O gece TRT'deki hain mesajlarının Türksat tarafından kesilmesi üzerine, bir helikopter nizamiyeyi ateş altına aldı. Diğer bir helikopterden indirilen hainler de nizamiyedeki güvenlik personelini etkisiz hale getirdi."

Darbecilerin, devletin silahlarını kullanarak, ülkenin en güzide kuruluşlardan birine ve onun fedakar görevilerine haince saldırdığını anımsatan Turhan, şunları kaydetti:

Tesisin girişindeki TÜRKSAT Şehitleri Anıtı'nın önünde yapılan dua ile başlayan programda konuşan Turhan, Türkiye'yi parçalamak üzere gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün yayın yoluyla Türk halkını etkileme planının, Türksat mensuplarının yüksek görev şuuru karşısında akamete uğratıldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işareti ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla hareke geçen TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesindeki 54 personelin, silahlı ve alçak tecavüze vücutlarını siper ettiğini bildirdi.

TÜRKSAT'ın o gece işgal edilmeye çalışıldığına işaret eden Turhan, açılan yaylım ateşi sonucu Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edildiğini, Ferhat Derecik, Muhammed Emin Sergili, Bilal Davut Haset ve Halil Ersoy'un ise yaralandığını ifade etti.

- "Rezil bir şekilde kaçtılar"

Turhan, TÜRKSAT personeline darbe karşıtı yayınları silahla kestiremeyen darbecilerin, teknik adamlarını yerleşkeye sokamadığını belirterek, "Son çare olarak yerleşkeyi bombalayarak yayınları kesmeyi hedeflediler. AKA-1 vuruldu, bir jet de TÜRKSAT üzerinde dört dalış yaparak yerleşkeyi bombaladı. Hain darbeciler, bununla da menfur amaçlarına ulaşamadı, aynı gece 02.40'ta arkalarına bakmadan rezil bir şekilde kaçtılar." diye konuştu.

Başta TÜRKSAT şehitleri ve gazileri olmak üzere, tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Turhan, "Böyle kahraman evlatları olan bu millet elbette şan ve şerefle ilelebet yaşayacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.

Konuşmanın ardından, Bakan Turhan ve beraberindekiler nizamiye girişindeki 15 Temmuz 2016'da TÜRKSAT'a yapılan saldırının fotograflarının sergilendiği alanı gezdi.

Törenin sonunda Turhan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına minyatür anıt takdim edildi.

