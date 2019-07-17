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15 Temmuz Şehitlerini Anma Günü etkinliği

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Tarihte esnaf ve sanatkarımız her zaman, Kurtuluş Savaşı'nda da Çanakkale'de de15 Temmuz'da da hep ön planda yer almış, ülkenin savunucusu olmuş. Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 'Güçlü Esnaf, Güçlü Türkiye' vizyonuyla esnaflarımızın sorunlarına bir bir eğiliyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tarihte esnaf ve sanatkarın her zaman ön planda yer aldığını, ülkenin savunucusu olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 'Güçlü Esnaf, Güçlü Türkiye' vizyonuyla esnaflarımızın sorunlarına bir bir eğiliyoruz. Onların sorunlarına çözüm bulmak için birebir görüşüp politikalar üretiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda şehit esnaf yakınlarının katılımıyla "Vatan Sevdası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar 15 Temmuz Şehitlerini Anma Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan, şehit yakınlarını kapıda karşıladı. 15 Temmuz'da 2 oğlu ve damadı şehit olan 94 yaşındaki Muzaffer Gülşen etkinliğin gerçekleştirileceği salona Bakan Pekcan'ın kolunda girdi.

Törende bir konuşma yapan Pekcan, milletlerin tarihlerinde kırılma noktaları, imtihan günleri olduğunu belirterek, bu tarihlerde milletlerin gösterdiği ortak tavrın milletlerin geleceğini şekillendirdiğini dile getirdi. Bu milletin bir evladı olduğu için kendisini şanslı gördüğünü ifade eden Pekcan, şunları söyledi:

"Tarihte esnaf ve sanatkarımız her zaman, Kurtuluş Savaşı'nda da Çanakkale'de de15 Temmuz'da da hep ön planda yer almış, ülkenin savunucusu olmuş. Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 'Güçlü esnaf ve güçlü Türkiye' vizyonuyla esnaflarımızın sorunlarına bir bir eğiliyoruz. Onların sorunlarına çözüm bulmak için birebir görüşüp politikalar üretiyoruz. Esnafın rekabetçi olabilmesi için yeni politikalar devreye sokuyoruz ve esnafımızı uluslararası arenada nasıl güçlendiririz bunlarla ilgili çözümler üretiyor, politikalar geliştiriyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza devam edeceğiz."

- "Acıyı ve gururu bir arada yaşıyoruz"

Etkinlikte konuşan 15 Temmuz Şehidi Lütfi Gülşen'in oğlu Metehan Gülşen de babasının ve iki dayısının 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine yola çıktıklarını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan son bombada şehadet şerbetini içtiklerini anlattı.

Gülşen, acıyı ve gururu bir arada yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bize düşen görev bunu unutmamak ve unutturmamak. Bu cennet vatanda yaşıyorsak biz bunun bedelini her zaman ödemeye devam edeceğiz. Kurtarıcımız gün gelir Mustafa Kemal, gün gelir Lütfi Gülşen, Ömer Halisdemir olur, yarın Ahmet, Mehmet olacak ama bizim düşmanımız hiçbir zaman bitmeyecek. Biz gerektiğinde ardımıza bakmadan bu vatanı savunmak için gözümüzü bile kırpmadan çocuğumuzu, anamızı, bacımızı geride bırakıp oraya koşacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Anneannem 94 yaşında, bize 'Yarın bir gün böyle bir mevzu tekrar vuku bulursa gözünüzü kırpmadan siz de gideceksiniz.' diye öğüt veriyor."

- "Herkes huzur içinde ticaretini yapacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de esnaf, sanatkarların 15 Temmuz’da kahramanlık göstererek, hain darbe girişiminin bastırılması için canlarını feda ettiğini vurguladı. Böyle olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Palandöken, “Demokrasi bundan sonra da devam edecek ve herkes huzur içinde ticaretini yapacak.” dedi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül de birer konuşma yaptı.

Etkinlikte duygulanan Pekcan'ın şehit yakınlarına plaket takdim ederken gözlerinin dolduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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