15 ülkeden iş adamları, kimya firmaları için Bursa'da

Bursa iş dünyası olarak sektörün rekabetçiliğini ve dış ticaretini güçlendirmek adına adımlar attıklarını aktaran Gülmez, "Kimya sektörünün en önemli çıkış noktası, ihracat. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz Kimya UR-GE Projesi, sektörün rekabetçiliğine güç katıyor." ifadesini kullandı.

Azerbaycan, İran, Kosova, Moldova, Rusya, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fas'ın da aralarında olduğu 15 ülkeden 70 iş adamı Bursalı firmalarla görüşme yaparak iş birliği yolları aradı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi'nde (BUTEKOM) gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonuna 25 Bursalı firma katıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen "Kimya UR-GE Projesi" kapsamında 15 ülkeden 70 iş adamı Bursa'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran da daha önce proje kapsamında Güney Afrika, Kenya, Romanya, Bulgaristan, İran ve son olarak Moskova'da B2B organizasyonları gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Sektörün ana hedefi, ülkenin ihracat potansiyelini artırmak. Alım heyeti organizasyonları da sektör temsilcilerinin yeni iş ortakları bulmasına katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Güzel iş birliklerine imza atacağız"

Moldovalı İgor Borza da Bursa'nın sanayi ve ticaret altyapısının oldukça güçlü olduğunu belirterek, Bursa'nın kimya sektöründe ciddi potansiyel sahibi olduğunu gördüklerini ve Bursalı firmalarla güzel iş birliklerine imza atacaklarını kaydetti.

Fas'tan gelen Bouchra Asta da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bursa'nın kimya sektöründe üretim yelpazesi oldukça fazla, Bursalı firmaların üretim tecrübesi oldukça iyi. Bursa'dan yeni iş bağlantıları ile Fas'a döneceğim."

