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15 yılda tarıma 117 milyarlık lira destek

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç: - "Sektörün gelişmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Son 15 yılda tarıma 117 milyar lira destek verildi" - "2002 yılında 36,9 milyar lira olan tarımsal hasılamız 2017 yıl sonu itibarıyla 188,6 milyar liraya ulaştı"

ELAZIĞ (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, "Sektörün gelişmesi ve büyümesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Son 15 yılda tarıma 117 milyar lira destek verildi." dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörlüğünce yürütülen IPARD Programı ile uygulamaya geçirilen 29 tarımsal işletmenin açılışı için Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde tören düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, yaptığı konuşmada, bakanlık olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Tarımda yüzde 4,6 büyüme gerçekleştiğini dile getiren Tunç, "Sektörün gelişmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Son 15 yılda tarıma 117 milyar lira destek verildi. 2002 yılında 36,9 milyar lira olan tarımsal hasılamız 2017 yıl sonu itibarıyla 188,6 milyar liraya ulaştı." dedi.

Kırsal kalkınmaya verdikleri desteklerin artarak devam edeceğini vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

"Elazığ'a son 15 yılda 746 milyon lira tarımsal destekte bulunduk. Elazığ'ın tarımsal değeri son 15 yılda 7 kat arttı. Birçok desteğin yanı sıra genç çiftçileri destekleme projesi kapsamında 2016 yılında 207 projeye 6,2 milyon lira, 2017 yılında ise 226 projeye 6,8 milyon lira destek verdik."

Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise açılışı yapılan işletmelerin her alanda Elazığ'a çok büyük katkı sunacağını belirterek, şunları aktardı:

"Bugün kadar kamu yatırımlarıyla kendinden söz ettiren alt yapısını tamamlayan, yatırım ortamını iyileştiren, geliştiren şehrimiz, özel sektör olarak da parlayan yıldız haline gelecektir. Büyüyen Türkiye ekonomisine bir katkı vermiş olacak. Elazığ Türkiye'de cazibe merkezi ve büyüme kutbu haline gelecek. Sadece Türkiye'de büyüme ve gelişme değil, dünyaya açılan ve rekabet eden önemli şehirlerle rekabet eden bir şehir konumuna gelecek."

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