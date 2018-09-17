FİNANS

150 kadın girişimci KAGİDER ile kampa girdi

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 16:55 | Son Güncelleme

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), şirketi üç yıllıktan yeni ve işini büyütmek isteyen 150 kadın girişimciyi bir araya getirdi.

150 kadın girişimci KAGİDER ile kampa girdi

İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), şirketi üç yıllıktan yeni ve işini büyütmek isteyen 150 kadın girişimciyi bir araya getirdi.
Programa yapılan başvurular arasından değerlendirme süreçleri sonucunda belirlenen ve öncesinde internet üzerinden KAGİDER Pusula eğitimini tamamlayan katılımcılar, kamp süresince alanında uzman eğitmenler ve kadın girişimcilerden eğitimler alarak atölye çalışmalarına katıldılar. Kampın katılımcıları cirosu 1 milyon TL’nin altında olan ve şirketlerinin geçmişi henüz kritik baraj olan üç yılı doldurmamış kadın girişimciler arasından seçildi.
Atölye çalışmalarında Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle, 15-16 Eylül tarihlerinde Boyner Holding ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, KAGİDER’in kuruluşundan bu yana on binlerce kadını desteklediğini belirtti ve şöyle devam etti:
“15’inci yılımızda başlattığımız bu projeyle 15 bin kadına uzaktan erişim sağlamayı, 1,500 kadına online eğitimler vermeyi, 150 kadına girişimcilik kampı düzenleyerek iş fikirlerini değerlendirmeyi hedefledik. Bugün bu kampı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Hedefimiz kadın girişimcileri pazara hazırlamak. Türkiye’nin girişimcilik haritasına kadınların kurduğu ve büyüttüğü yeni ve güçlü şirketler eklenmesine katkıda bulunacağımıza inanıyorum.”
KAGİDER Eğitim ve Mentorluk Strateji Grup Başkanı Seçil Şendağ ise konuşmasında networking’in önemini belirti ve şöyle konuştu:
“Bu kampla amacımız kadın girişimcilerin uzun ve zorlu yolculuklarını kolaylaştırmaya çalışmak. Burada iki gün boyunca her biri aynı zorlu yoldan geçen kadınlar olarak birbirinizin gözlerinin içine bakın, birbirinizi görün, iş fikirlerinizi paylaşın ve dostluklar edinin. Çünkü biz kadınlar birlikte çok daha güçlüyüz.”
Armut.com’un kurucusu Başak Taşdemir, zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreten Biolive firmasının kurucu ortağı Duygu Yılmaz ve Vispera Bilişim Teknolojileri’nin kurucu ortağı Aytül Erçil’in Sanem Oktar moderatörlüğünde gerçekleştirdikleri “Büyümek büyük düşünmekle başlar; Yatırımcı Ne Bekler” paneliyle devam eden etkinlikte eğitim ve gelişim danışmanı Betül Bozkurt’un moderatörlüğünde networking çalışması yapıldı.
Ardından iki gün boyunca PDA kurucusu Kılıç Arslantürk’ün “Müşteri Edinme ve Tutma”, Sparkus.com kurucusu Dani Benreytan’ın “İş Geliştirme Yönetimi İçin Yaratıcı Düşünme”, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Berna Beyhan’ın “İş Modeli Eğitimi”, pazarlama ajansı NBT’nin (Next Big Think) Türkiye temsilcileri Çiğdem Çetinbaş ve Hülya Çeltekoğlu’nun “Dijital Dünyada Var Olmak”, Seçil Şendağ moderatörlüğünde BEE’O kurucusu Aslı Elif Tanuğur, Reeder’ın kurucu ortağı Sezen Şaral ve Suteks Group kurucusu Nur Ger’in katıldığı “Dünya firması olmak; uluslararasılaşma” paneli, Sabancı Üniversitesi SUCOOL Koordinatörü Naci Kahraman’ın “Etkili Sunum” eğitimleri ve KAGİDER üyeleriyle yapılan “Koçlarla Sunum Çalışmaları” etkinliği gerçekleştirildi.
“Proje15 Kadın Girişimci Destekleme Kampı” katılımcıları, işlerini anlattıkları kısa videolardan oluşan proje dosyalarını 17-23 Eylül tarihleri arasında teslim edecekler.
Ön Seçim Komitesi’nin seçiminde sonra, Türkiye’nin önde gelen iş insanları ve yatırımcılarının yer aldığı jürinin değerlendirmesiyle, 15 Ekim 2018 tarihinde iş fikirleriyle öne çıkan 15 kadın girişimci açıklanacak. Belirlenen kadın girişimcilere çeşitli destekler sağlanacak. Sunulacak imkânlar arasında; melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemi ile buluşturma, halkla ilişkiler desteği, altı ay süreyle KAGİDER üyelerinden mentorluk desteği ve alanında uzman KAGİDER üyelerinden oluşan Danışma Kurulu desteği yer alıyor.
Proje 15, gazeteci Elif Ergu’nun KAGİDER’in 15. yılı vesilesi ile kaleme aldığı “İlham Veren Kadınlar” adlı kitabının, KAGİDER’in 15.yıl galasının ve KAGİDER üyelerinin sahneye koyduğu “Duyanlar Olsun” adlı oyunun bilet satışlarından elde edilen gelirle hayata geçirildi. (Fotoğraflı)

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Markalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldıMarkalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldı
Şırnak'ta Ağustos ayında 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı Şırnak'ta Ağustos ayında 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldı

İZBAN'da toplu sözleşme iş görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Markalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldı

Markalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldı

Şırnak'ta Ağustos ayında 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı 

Şırnak'ta Ağustos ayında 38 bin kişi uçakla yolculuk yaptı 

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.95 milyon, gerçek işsizlik yüzde 17.1

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.95 milyon, gerçek işsizlik yüzde 17.1

Köy-Koop / Soyer: Kooperatiflere olan desteğin artması şart

Köy-Koop / Soyer: Kooperatiflere olan desteğin artması şart

Betam: Tarım dışı işsizlik artmaya devam ediyor

Betam: Tarım dışı işsizlik artmaya devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.