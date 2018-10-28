"158 milyon tapuya hizmet verecek sistem oluşturuyoruz"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) İshak Kurtuluş Altun, bireysel veya kurumsal her yatırımcının borsada hiç zorlanmadan mülklerini, ipoteklerini, teminatlarını saniyeler içinde yönetebileceğini, alıp-satabileceğini, anında durumunu sorgulayabileceğini belirterek, "Ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek ve 158 milyon tapuyla ilgili herkese hizmet verebilecek yaygın bir teknolojik ağ oluşturuyoruz. Tüm Türkiye'de hizmet verecek sistemimiz dünyanın her yerinden taleplere anında cevap verebilecek." dedi. İshak Kurtuluş Altun, MÜSİAD tarafından Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması, sektörün yabancıya satışının katlanarak artması gibi amaçlarla kurulan GABORAS'a ilişkin açıklamalarda bulundu. GABORAS'ın teknik alt yapısına ilişkin çok sayıda soru aldıklarını dile getiren Altun, borsanın teknolojik platformunun Gaboras Operating System (Gaboras İşletim Sistemi-GOS) olduğu bilgisini verdi.

Altun, "GOS, borsa ve harita ekranlarının bir arada kullanıldığı, saniyeler içinde erişilebilen, anlık şeffaf raporlama teknikleri ile desteklenen, ileri düzey karar destek sistemlerinden oluşan, dünyada kullanılan en gelişmiş ileri teknolojilerin kullanıldığı bir sistem." diye konuştu. "Açık kaynak kod, yerli ve milli yazılımlar, yüksek güvenlikli milli şifreleme algoritmaları olmazsa olmazlarımız." diyen Altun, bit data, yapay zeka, machine learning, blockchain, bilgi süzen ağ teknolojileri gibi geleceğin teknolojileri GOS'ta bugünden yakaladıklarını bildirdi. Altun, ihtiyaç olan tüm konumsal veri işleme sistemleri ve ağ teknolojilerini taradıklarını, modülleri ve yazılımları toparlandıklarını, yeni sistem algoritmaları geliştirerek database-yazılım-donanım-işletim kurgusunu tasarladıklarını kaydederek, bunların hepsinin şu an için fiili olarak çalışır durumda ve kullanımda olduğunu söyledi. GOS'un yüzde 65'inin tamalandığını dile getiren Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: "GABORAS'ta amacımız keşfedileni yeniden keşfetmek değil. Var olanlar içinde en iyi olanı, yerli teknolojiyi geliştirerek GOS alt yapısında birleştirdik. Yüzde 100'e yakın yerli ve milli bir sistem oluşturduk. Mevcut platform servisleri ve hizmetler içinde yaptığımız titiz inceleme sonucu Gaboras İşletim Sistemi'nde en iyi ve ileri teknolojik ürünleri bir araya getirdik. GOS, gördüğü işlevler açısından dünyada bir ilk olacak."

\ - "Dünyanın ilk gayrimenkul borsa işletim sistemi Türk yapımı olacak" Altun, bu ülkenin çocuklarının kendilerini son derece iyi yetiştirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bir-iki ürün dışında kesinlikle bir marka veya yabancı bağımlılığımız ortadan kalkmış durumda. Hedefimiz odur ki GOS'un tüm dünyaya ihraç edilme zamanı geldiğinde göreceğiz ki dünyanın ilk gayrimenkul borsa işletim sistemi Türk yapımı olmuş olacak. Bu arada mutlaka söylemem gereken bir şey var o da GOS'un alt yapısında yerli ve yabancı yazılımcılar neredeyse 7 gün 24 saat çalışmaktadırlar. Türk ve Suriyeli yazılımcıların daha ağırlık olduğu GOS ekibi bir mekana ve zamana bağlı kalmadan çalışıyor." Altun, GOS'un iki kısma ayrıldığını kaydederek, birinci kısmın "ürünler ve hizmetler" olduğunu, burada en başında aldıkları kararla mevcut piyasa ve ürünlere rakip olmayı ve onları yok etmeyi düşünmediklerini vurguladı. "Kesinlikle vahşi bir rekabet ortamı yaratmak istemiyoruz, yapılmayanı eksik olanı birlikte ve küme yapılar oluşturarak yapmak istiyoruz." diyen Altun, bu kapsamda firmaların ellerindeki ürünlerde ciddi bir pazar olduklarını bildirdi.

Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli hassasiyetinden bahsederek, "Kendine ve mühendislerine güvenmeyenler yüksek teknoloji gibi bir söylem içine giremez." dedi. "Bugünlerde mevcut birikimi kullanmak yerine, en olmaması gereken şey bürokratik reflekslerin ön almasıdır." diyen Altun, kamunun bu teknolojilerin süreçlerinin ve içeriğinin öğrenilerek transfer edilmesi gibi maliyeti yüksek işler yerine iş birliği yapmasının önemine dikkati çekti. \ - "Gayrimenkulde yatırımcının eli ayağı olacağız" Altun, ikinci kısmın ise GOS işletim sisteminin kendisi olduğunu belirterek, özünde bir teknolojik platform olan GOS'un amacının, "big-data ve yapay zeka teknolojilerini ve öğrenen makine teknolojisini kullanarak gayrimenkul süreçlerinde yatırımcının eli ayağı olmak" olduğunu vurguladı. Çok hızlı ve global olmak ve huzurla işlem yaptırmak zorunda olduklarını anlatan Altun, gayrimenkule gömülü kapitalin yeniden geri kazanımı konusunda gayrimenkul kıymetler borsasının öneminden bahsetti.