FİNANS

16 yaşındaki Sinan'a bayram hediyesi "kalp"

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

16 yaşındaki Sinan Çelik, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilen kalp nakli ameliyatı ile sağlığına kavuştu - Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve Kalp Nakli Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Korhan Erkanlı: - "Moral ve motivasyon özellikle kalp hastaları için hayati önem arz ediyor. Organ koordinasyonu çok önemliydi. Hasarsız ve tüm şartlara uygun şekilde kalbi hastaneye getirdik" - "Ameliyat öncesi 4 kişilik ekip yeni kalbi almaya gitti. 5 kişilik bir ekip ise Medipol'de hazır bekliyordu. Ameliyatta kalbi alarak yeni kalbi taktık. Bu sürecin çok hızlı olması gerekiyordu. Kalp takılması için zamanla yarıştık ve tekrar kalbin atması sağlandı" - Sinan Çelik: - "Nefes alamıyordum, yemek yiyemiyordum, kişisel ihtiyaçlarımı kendim göremiyordum. 35 kiloya kadar düştüm. Şu an çok iyi hissediyordum ve yüzüm gülüyor. Şimdi yürüyebiliyorum ve nefes alabiliyorum. Bu hastane koridorunda en az 6 tur atabiliyorum. Çok mutluyum. Bu bana bayram hediyesi oldu"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - 16 yaşındaki kalp hastası Sinan Çelik, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı kalp nakli ameliyatı sayesinde hayata tutundu.

Kalp yetmezliği tanısı konulan 16 yaşındaki Mardinli Sinan Çelik, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilen kalp nakli ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Mucizevi şekilde 1 ay içinde uygun kalbin bulunduğu Sinan'ın kalp nakli sürecinde Medipol Mega Üniversite Hastanesi konseyinde nakil yapacak Kalp Nakli Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Korhan Erkanlı, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Karaca, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Türkay Sarıtaş, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Halil Türkoğlu, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi Yahya Yıldız, Organ Nakli Koordinatörü Esin Gülkaya Anık yer aldı.

AA muhabirine bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve Kalp Nakli Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Korhan Erkanlı, hastanın kardiyoloji ve diğer bölüm muayenelerinden sonra kalp nakli sürecini başlattıklarını bildirdi.

Nakil için öncelikle hastayı çok iyi bilgilendirdiklerini dile getiren Erkanlı, şu bilgileri verdi:

"Her kontrole geldiğinde hastamızı nakile biraz daha yakınlaştırdık. Sosyal, psikolojik ve tıbbi bilgilendirmesine çok özen gösterildi. Moral ve motivasyon özellikle kalp hastaları için hayati önem arz ediyor. Organ koordinasyonu çok önemliydi. Hasarsız ve tüm şartlara uygun şekilde kalbi hastaneye getirdik. Ameliyat öncesi 4 kişilik bir ekip yeni kalbi almaya gitti. 5 kişilik bir ekip ise Medipol'de hazır bekliyordu.

Ameliyatta kalbi alarak yeni kalbi taktık. Bu sürecin çok hızlı olması gerekiyordu. Kalp takılması için zamanla yarıştık ve tekrar kalbin atması sağlandı. Ameliyat tekniği çok doğru uygulandı ve yeni kalp çok hızlı takıldı. Yoğun bakımda 15 gün kalan hastamızı sonrasında servise çıkardık. Bizi bekleyen riskler vardı. Organı vucüt kabul etmeyebilirdi. Ama bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviler ve tetkikler ile hastamızı kontrol altında tuttuk. Şu an durumu çok iyi."

Kalp Nakli Hastası Sinan Çelik, "Ben yürüyemiyordum, koşamıyordum, okula gidemiyordum. Yaşıtlarım gibi yaşayamıyordum. Nefes alamıyor ve yemek yiyemiyordum, kişisel ihtiyaçlarımı kendim göremiyordum. 35 kiloya kadar düştüm. Şu an çok iyi hissediyordum ve yüzüm gülüyor. Şimdi yürüyebiliyorum ve nefes alabiliyorum. Bu hastane koridorunda en az 6 tur atabiliyorum. Ben başardım. Çok mutluyum. Bu bana bayram hediyesi oldu." dedi.

- "Türkiye'de organ bağışı oldukça düşük"

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Karaca, hastaya yapılan anjiyo, kateterizasyon,MR gibi tetkikler sonrası geri dönüşümü olmayan bir kalp hastalığı olduğunu fark ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dilatekardiyomiyopati, yani kalp kasının geri dönüşümsüz olarak fonksiyonunun bozulduğu ve kalbin büyüdüğü bir hastalık. Mevcut tedavi ve ilaçlarla bu hastalık maalesef iyileştirilemiyor. Bu hastalık genetik ya da viral enfeksiyonlara da bağlı oluşabiliyor. Bu hasta özelinde aile ve mutasyon taramaları dahil tüm genetik kodlara bakıldı. Herhangi bir genetik hastalık mirasına da rastlamadık. Sinan'da viral bir enfeksiyon sonucu bu hastalığın oluştuğuna karar verdik.

Kalp nakli olmasına karar verildi, listeye adı yazdırıldı. Bu süre zarfında birçok kez yoğun bakımda tedavi gördü. Hastamızın günden güne hayati riski artıyordu. Sonra mucize bir şekilde 1 ay içinde Sinan Çelik'e uygun bir kalp bulundu. Türkiye'de yıllık kalp nakil sayısı 60 ila 70 civarındadır."

Karaca, Türkiye'de organ bağışının oldukça düşük olduğunu söyledi.

Sinan'ın bu anlamda çok şanslı olduğuna dikkati çeken Karaca, "Sisteme kaydolduktan tam 1 ay sonra uygun kalp bulundu. Ekibe ve hastaneye güvenen aile ile kalp nakli için sürece başlattık. Bundan sonraki süreçte Sinan'ı artık hastamız değil ailemizden biri bir kardeşimiz olarak gördüğümüzü ve ömür boyu onu Medipol ailesi olarak takip edeceğimizi söylemek isterim." diye konuştu.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde 49. sıraya yükseldiTürkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde 49. sıraya yükseldi
Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttıZiraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve Kalp Nakli Bölüm Sorumlusu Prof. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Karaca Medipol Mega Üniversite Hastanesi Sinan Çelik

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Milli Piyango ihalesinde en iyi teklif belli oldu

Milli Piyango ihalesinde en iyi teklif belli oldu

Başvuru sayısı 34 bini geçti

Başvuru sayısı 34 bini geçti

Tüpraş'tan o iddialarla ilgili açıklama

Tüpraş'tan o iddialarla ilgili açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ve İstanbul, dünya devlerini geride bıraktı;İsrail-Türkiye uçuşlarında yeni yolcu rekoru

Türkiye ve İstanbul, dünya devlerini geride bıraktı;İsrail-Türkiye uçuşlarında yeni yolcu rekoru

Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde 49. sıraya yükseldi

Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde 49. sıraya yükseldi

Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı

Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı

İDDMİB/Öztiryaki: İhracat yedi ayda 4.78 milyar dolara ulaştı

İDDMİB/Öztiryaki: İhracat yedi ayda 4.78 milyar dolara ulaştı

THBB/Işık: Faiz indirimi sonrasında inşaatta hareketlilik başlayacaktır

THBB/Işık: Faiz indirimi sonrasında inşaatta hareketlilik başlayacaktır

MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.42’ye geriledi

MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.42’ye geriledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.