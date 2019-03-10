FİNANS

"16 yılda 1 milyar liralık yatırıma teşvik verdik"

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: - "Son 16 yılda 1 milyar liralık yatırıma teşvik verdik, 6 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları sunduk" - "16 yılda toplumun tüm kesimleriyle irtibat kurduk. Önümüzdeki günlerde 33 milyon liralık ajans kaynağını, turizm yatırımları ve gençlere odaklanan projeleri desteklemek için kullanacağız" - "Yıllarca bölgemizde istismar siyaseti yürütenler maalesef Ağrı'yı geride bıraktılar. İşte bu yüzden, bunlar en büyük ihaneti Ağrılı kardeşlerimize yaptılar. Ama hamdolsun o günler geride kaldı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son 16 yılda 1 milyar liralık yatırıma teşvik verdik, 6 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları sunduk." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Bakan Varank, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen istişare toplantısında sanayicilerle buluştu.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin sanayiciler sayesinde ileri gittiğini, geliştiğini söyledi.

Bakanlık olarak kendilerinin de yatırım öncülüğünde bir büyümeyi hedeflediklerini aktaran Varank, "Büyümeyi sırtlayan aktörleri destekliyor, öneri ve sorunlarını bizzat takip ediyoruz. Türkiye daha çok büyüsün, daha çok kalkınsın ve refah artışı sürekli hale gelsin istiyoruz. 16 senede güçlü bir temel inşa ettik. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda önemli reformları hayata geçirdik. Fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdam oluşturduk. Şimdi artık ekonomimizin gücüne güç katmak istiyoruz. Milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonumuzla katma değerli üretimde bir sıçramayı yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

- "2020'ye kadar yeni çalışanın prim ve vergilerini ödeyeceğiz"

Bakan Varank, küresel rekabette öne geçmenin üretilen ürünün kalitesini yüksek tutma ve ürün çeşitliliğini artırmakla mümkün olduğunu vurgulayarak, bunun için mevcut kabiliyetleri daha da geliştirmek gerektiğini ifade etti.

Üretken genç nüfus, yatırım iklimi ve dinamik sanayi altyapılarının, yarış içinde oldukları ülkelere göre önemli avantajlar olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Ama başarı bu avantajları katma değere ve refaha dönüştürebilmekte. İşte burada en önemli paydaşımız sizlersiniz. Güçlü bir kamu-özel sektör iş birliği, güçlü ve yüksek bir büyümeyi de beraberinde getiriyor. Bu manada fikir ve önerilerinizi duymayı çok önemsiyoruz. Daima yanınızdayız. Daha çok istihdam oluşturun diye son dönemde bir dizi yeniliğe imza attık.
Aralık 2020'ye kadar işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Kadın, genç ya da engelli istihdamında bu süre 18 aya çıkacak.
Nisan sonuna kadar, her bir ilave istihdamınızın prim ve vergilerinin yanında 3 ay boyunca maaşını da biz ödüyoruz."

Varank, asgari ücret desteğinde ise 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerinin de sürdüğünü kaydederek, değişiklikleri sanayicinin üzerindeki ilave yükleri en aza indirmek için yaptıklarını aktardı.

- "16 senede 600'ün üzerinde KOBİ'ye nefes olduk"

Bakanlık olarak üretim tarafında da önemli adımlar attıklarını belirten Bakan Varank, OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettiklerini, arsa tahsis süreçlerini hızlandırdıklarını söyledi.

Varank, bakanlığın sera yatırımı teşviklerini arttırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"KOSGEB açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Bunları en iyi şekilde değerlendirebilir ve üretim potansiyelinizi yukarılara taşıyabilirsiniz. Ağrı sizlerin de katkılarıyla 16 senede milli gelirini 20 katın üzerinde artırdı. Ağrı büyüdü, ekonomik açıdan güçlendi.
Tabii bu başarıda devletimizin size sunduğu katkılar büyük pay sahibi. Son 16 yılda 1 milyar liralık yatırıma teşvik verdik, 6 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları sunduk. Bu yatırımlar Ağrı'nın kurulu sanayi altyapısını büyüttü, farklı sektörlerde üretim yapabilen siz değerli girişimcileri ortaya çıkardı.
16 senede 600'ün üzerinde KOBİ'ye nefes olduk, üretimlerini teşvik ettik.
5 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdik."

Doğubayazıt ve Ağrı-Merkez Sanayi Sitelerine ek olarak Diyadin, Eleşkirt ve Patnos'da 3 yeni sanayi sitesi daha açtıklarını hatırlatan Varank, buralarda bin 500 vatandaşın istihdam edildiğini bildirdi.

Bakan Varank, kalkınma ajansı ile kente 43 milyon liralık destek sağladıklarını ifade ederek, bunun dışında Kent Ormanı Projesiyle 300 dekarın ağaçlandırıldığı, yürüyüş ve bisiklet yollarını tamamladıklarını vurguladı.

Doğubayazıt Kent Müzesi inşa ettiklerini, "Kaplıca Sera ile Tanışıyor Projesi"ni Diyadin'de başarıyla uyguladıklarını kaydeden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylelikle seracılık alanında yeni bir yatırım alanını ilimize kazandırdık. Bakın Diyadin'de hala sera yatırımları için boş alanlar var, teşviklerimiz de oldukça cazip. Yeni yatırımcıları bu bölgeye bekliyoruz. Aile Destek Merkezi'ni kurup kadınlarımıza ulaştık.
Serhat Gençlik Merkezi Projesinde de imzamız var. Aslında tüm bu saydıklarım şunu çok net gösteriyor.
16 senede toplumun tüm kesimleriyle irtibat kurduk, iktisadi kalkınmanın yanı sıra sosyal kalkınmaya da öncelik verdik. Önümüzdeki günlerde 33 milyon liralık ajans kaynağını, turizm yatırımları ve gençlere odaklanan projeleri desteklemek için kullanacağız."

- "Ağrı'ya yatırımların tutarı 15 milyar lirayı geçti"

Varank, Ağrı'ya bir bilim merkezi kuracaklarını da belirterek, bu sayede gençlerin teknolojik yeniliklerle buluşmasını ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarını sağlayacaklarını aktardı.

Çocukların burada robotik ve kodlamadan siber güvenliğe, tasarımdan yapay zekaya çeşitli alanlarda projeler geliştirmesini hedeflediklerine dikkati çeken Varank, "Serhat şehrimiz Ağrı bizim göz bebeği şehirlerimizden.
Bu kadim şehrin hak ettiği şekilde anılmasını sağlamak için çaba gösteriyoruz.
Bu şehrin yiğit insanlarına hizmet etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ağrı'ya yaptığımız yatırımların tutarı 15 milyar lirayı geçmiş durumda.
İşte bugün de ilimize yapılan hizmetleri, yatırımları konuşuyoruz.
Ben Ağrı'nın önünde çok güzel bir dönem olduğunu görüyorum, Ağrı için heyecanlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bölgede istismar siyaseti yürütenler Ağrı'yı geride bıraktılar"

Ağrı'nın artık dünya markalarının yatırım yapmayı, istihdam oluşturmayı düşündüğü bir kent olduğunu belirten Varank, Ağrı'nın bunu hak ettiğini ifade etti.

Bakan Varank, şunları söyledi:

"Yıllarca bölgemizde istismar siyaseti yürütenler maalesef Ağrı'yı geride bıraktılar.
Terörle anılan bir şehre ne turist gelir ne de yatırımcı. İşte bu yüzden, bunlar en büyük ihaneti Ağrılı kardeşlerimize yaptılar.
Ama hamdolsun o günler geride kaldı. Ağrı, bölgesinin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla yürüyor.
31 Mart Ağrı'nın yeni bir döneme girmesi yolunda milat olacak.
AK Parti olarak Ağrı belediye başkan adayımızı sizler çok yakından tanıyorsunuz.
Savcı Sayan kardeşimizin gerçekten daha seçilmeden Ağrı'ya çok farklı bir hava kattığını ben görüyorum. Ben onun döneminde Ağrı'nın gerçekten tarihinde görmediği yatırımlarla buluşacağına yürekten inanıyorum."

Sanayicilere bir küçük sanayi sitesi yapılacağı müjdesini de veren Varank, "Tabii karşıda bir aday var, Ağrı'yı bilmeyen, tanımayan, ihtiyaçlarından bihaber kişiyi aday yapmışlar. Bunların Ağrı'ya söyleyecek sözleri olamaz.
Ağrı'ya ihanet eden, Ağrı'nın gelişimine engel olan bu zihniyetin 31 Mart’ta hak ettiği dersi alacağına eminim." dedi.

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Ağrı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sanayiciler Müşterek Toplantısı

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