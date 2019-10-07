163 ülkeye halı ihracatı; 9 ayda 1.8 milyar dolarlık halı ihracatı

Gökhan Artan / İstanbul, 7 Ekim (DHA)-Türkiye’nin halı ihracatı 9 ayda yüzde 10 artış ile 1.8 milyar dolara yükseldi. 163 ülkeye halı ihracatı yapılırken, en çok halı ihraç edilen ülkeler ise 453 milyon dolar ile ABD ve 278 milyon dolar ile Suudi Arabistan oldu.1 milyar 222 milyon dolar halı ihracatı ile Gaziantep en çok halı ihracatı yapan kent olarak yine ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin halı ihracatında artış devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 9 ayda 163 ülkeye yüzde 10 artış ile 1 milyar 803 milyon 403 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı. Türkiye’den en çok ihracatın yapıldığı ülke ise Amerika Birleşik Devletleri(ABD) oldu. ABD’ye yapılan halı ihracatı yüzde 11 artış ile 453 milyon dolara yükselirken, ikinci en çok ihracatın yapıldığı ülke ise 278 milyon 336 bin dolarlık ihracat ile Suudi Arabistan oldu.Halı ihracatında ise Gaziantep yine ilk sırada yer aldı. 9 aylık verilere göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9.42 artış ile Gaziantep 1 milyar 222 milyon dolar ihracat rakamıyla birinci sıradaki yerini korudu. Gaziantep’i yüzde 11.6 artışın olduğu 404 milyon dolar ile İstanbul ve yüzde 88 artışın olduğu 62 milyon dolar ile Uşak takip etti.